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22:11 (мск), источник: РИА Новости

Способное завершить «Северный поток — 2» судно подошло к месту укладки

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Плавучий трубоукладчик «Академик Черский» приближается к датскому острову Борнхольм, следует из данных мониторинговых ресурсов Marine Traffic и Vesselfinder.

Источник: Газпром флот

Судно находится в исключительной экономической зоне Дании в Балтийском море, по дну которого проходит недостроенный газопровод «Северный поток — 2».

Трубоукладчик находится в пути уже более 80 дней и ранее неоднократно менял место назначения. Накануне «Академик Черский» сообщил, что взял курс на Калининград. Судно должно прийти в порт 1 июля.

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В декабре 2019 года глава российского Министерства энергетики Александр Новак заявлял, что принадлежащий «Газпрому» трубоукладчик «Академик Черский» способен завершить строительство газопровода «Северный поток — 2». На подготовку потребуется некоторое время судна, отмечал он.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против магистрали активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд стран Европы.

Вашингтон в декабре ввел санкции против «Северного потока — 2 и потребовал от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.

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