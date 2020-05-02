РПЦ выступила против изображения Сталина в главном храме Вооруженных сил

«С его именем связаны многие беды в жизни людей, которые невозможно вычеркнуть из истории… Я не даю однозначной оценки личности Сталина с исторической точки зрения, но мое личное мнение: его изображения в храме быть не должно», — сказал Легойда в эфире радио «Вера».
«Резкая реакция, которую вызвал данный художественный замысел, свидетельствует, что эта инициатива требует более широкого обсуждения», — заявил он.
Храм Воскресения Христова, главный храм Вооруженных сил России, возвели на добровольные пожертвования в подмосковном парке «Патриот» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
На территории храмового комплекса планируется создать галерею «Дорога памяти». Ее длина — 1418 шагов, по числу дней Великой Отечественной. Там будут размещены данные о более чем 33 миллионах участников Великой Отечественной войны и их сохранившиеся фотографии.