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07:12 (мск), источник: РИА Новости

РПЦ выступила против изображения Сталина в главном храме Вооруженных сил

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Изображения Сталина не должно быть в главном храме вооруженных сил России, считает глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Источник: РИА "Новости"

«С его именем связаны многие беды в жизни людей, которые невозможно вычеркнуть из истории… Я не даю однозначной оценки личности Сталина с исторической точки зрения, но мое личное мнение: его изображения в храме быть не должно», — сказал Легойда в эфире радио «Вера».

По словам представителя РПЦ, практика изображения светских лиц в храмовом пространстве существовала всегда, но фигура Сталина имеет совершенно определенный символизм.
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«Резкая реакция, которую вызвал данный художественный замысел, свидетельствует, что эта инициатива требует более широкого обсуждения», — заявил он.

Храм Воскресения Христова, главный храм Вооруженных сил России, возвели на добровольные пожертвования в подмосковном парке «Патриот» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На территории храмового комплекса планируется создать галерею «Дорога памяти». Ее длина — 1418 шагов, по числу дней Великой Отечественной. Там будут размещены данные о более чем 33 миллионах участников Великой Отечественной войны и их сохранившиеся фотографии.

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