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02:19 (мск), источник: РИА Новости

Главврач рассказал о «коварстве» бессимптомного COVID-19

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Главный врач инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Денис Гусев рассказал изданию «Петербургский дневник» об особенностях бессимптомного течения COVID-19. Он напомнил, что при такой форме заболевания пациент является источником коронавирусной инфекции, не подозревая об этом.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:32 MSK, 02.05
Инфицировано114 431+7 933
Скончалось1 169+96
Выздоровело13 220+1 601
Инфицировано3 127 102 
Скончалось213 791 
Выздоровело939 223 
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Источник: РИА "Новости"

По словам Гусева, при отсутствии симптомов заболевание может последовательно переходить из легкой формы в среднетяжелую и затем в тяжелую. «Этот переход может занимать от нескольких дней до одного дня и менее, от четырех-шести часов», — пояснил главврач.

Он также отметил, что бессимптомное носительство вируса — основной вариант течения болезни во всех странах.

Что полезно знать
Если сидишь дома

«Таких носителей просто тяжело посчитать. Как правило, оценка бессимптомного носителя происходит ретроспективно, после завершения эпидемии, по наличию антител вируса в крови. При этом компьютерная томография (КТ) как метод первичной диагностики COVID-19 несостоятельна, особенно у бессимптомных пациентов», — сказал Гусев.

Пандемия COVID-19 охватила абсолютное большинство стран мира. По данным ВОЗ, вирусом заразились более 3,1 миллиона человек. Из них около 218 тысяч умерли, порядка миллиона вылечились. Наибольшее количество зараженных и жертв зафиксировано в Соединенных Штатах, Испании и Италии.

Россия занимает восьмое место по числу заболевших. Диагноз COVID-19 поставили 114 431 человеку (прирост за сутки 7,4%), из них поправились более 13 тысяч человек, 1169 спасти не удалось.

Власти попросили россиян оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах действует пропускной режим. Кроме того, временно остановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.

Справка
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