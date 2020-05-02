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06:34 (мск), источник: Интерфакс

Минобороны РФ рассекретило документы к 75-летию взятия Берлина советскими войсками

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU — Новые рассекреченные документы, посвященные взятию советской армией Берлина в 1945 году, опубликованы российским министерством обороны, сообщает ведомство.

Источник: РИА "Новости"

Берлинская наступательная операция началась 16 апреля 1945 года с целью разгромить основные силы немецких групп армий «Висла» и «Центр», овладеть столицей Третьего рейха, выйти на реку Эльба и соединиться с войсками союзников. 2 мая 1945 года Красная Армия после ожесточенных боев штурмом взяла столицу фашистской Германии — город Берлин.

Среди опубликованных документов донесения с фронта с подробностями проведения операции, в том числе взятия Рейхстага.

Желающие могут прочитать доклад о Берлинской операции командующего 1-м Белорусским фронтом Георгия Жукова Иосифу Сталину, боевое донесение командующего войсками 1-го Украинского фронта маршала Советского Союза Ивана Конева.

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На сайте Минобороны России также опубликован приказ командующего обороной и последнего коменданта Берлина генерала от артиллерии Гельмута Вейдлинга, в котором он призывал немецкие войска, оборонявшие город, немедленно прекратить сопротивление.

Часть рассекреченных документов касается налаживания мирной жизни в немецкой столице, обеспечения мирного населения продовольствием, медицинской помощью, разминирования улиц, взятия под охрану немецких культурных ценностей. Опубликован и приказ № 1 командующего 5-й ударной армии генерал-полковника Николая Берзарина после назначения его военным комендантом Берлина. В нем мирному населению гарантировались безопасность и жизнь.

«Кроме того, были предприняты меры к розыску и обнаружению картин известнейших мировых художников из Дрезденской галереи, экспонатов и коллекций научно-исторического значения Музея естествознания. Благодаря кропотливой работе советских военнослужащих были найдены полотна Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка и других великих мастеров», — сообщает Минобороны РФ.

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