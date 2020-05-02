04:22 (мск), источник: ТАСС
В МЧС рекомендуют брать с собой в больницу при COVID-19 минимум наличных и гаджеты
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Специалисты Всероссийского
«Непосредственно перед госпитализацией в лечебное заведение нужно положить денежные средства — минимум наличных средств, основная сумма лучше пусть будет на банковской карте — мобильный телефон и зарядное устройство к нему для связи с родственниками и друзьями, а также ноутбук, планшет, электронную книжку, другие устройства и зарядки к ним», — говорится в рекомендациях Всероссийского
Эксперты также советуют, что в условиях распространения коронавирусной инфекции нужно быть готовым к ситуации, связанной к резким и внезапным ухудшением состояния здоровья. Поэтому, чтобы чувствовать себя комфортно и спокойно в больнице, в случае экстренной госпитализации, можно подготовить комплект необходимых вещей заранее.
В него стоит включить документы — страховой полис, амбулаторную карточку, антисептик, средства от расстройства пищеварения, простуды, аллергии, обезболивающие, одежду для стационара: халат, пижама, спортивный костюм, сменное нижнее белье, сменную обувь.
Также заблаговременно стоит подготовить средства личной гигиены, куда включить зубную щетку и пасту, мыло в мыльнице, туалетную бумагу, влажные салфетки, расческу, полотенце банное и для лица и рук, при надобности шампунь или гель для душа. Если вы используете косметические средства, то их также следует подготовить заранее.
Соберите кружку и тарелку, желательно из небьющихся материалов, ложку, вилку, нож, блокнот и ручку, которые также сможете взять с собой в больницу, если вам понадобиться госпитализации