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08:41 (мск), источник: РИА Новости

Ученые сдвинули сроки окончания пандемии коронавируса в России

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Ученые из Сингапура скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России, перенеся его на четыре дня — на 8 августа, это следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:32 MSK, 02.05
Инфицировано114 431+7 933
Скончалось1 169+96
Выздоровело13 220+1 601
Инфицировано3 344 402+86 406
Скончалось238 787+5 358
Выздоровело1 053 419+38 488
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Ранее специалисты предполагали, что эпидемия в России может закончиться 7 августа, затем дату перенесли на 4 августа.

Сроки могут сдвинуться в любую сторону в зависимости от ситуации и принимаемых мер, поясняют авторы модели. Ученые также предупредили, что страны, прошедшие пик коронавируса, могут столкнуться с новой волной эпидемии при преждевременном снятии ограничений.

Для составления прогноза использовалась, в частности, SIR-модель — математическая модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим.

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Авторы исследования отмечают, что к любым прогнозам следует относиться с осторожностью, и предупреждают об опасности «чрезмерного оптимизма». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прогнозы сингапурских ученых, ранее также заявлял, что Кремль руководствуется четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.

Россия занимает восьмое место по числу заболевших. Диагноз COVID-19 поставили 114 431 человеку (прирост за сутки 7,4%), из них поправились более 13 тысяч человек, 1169 спасти не удалось.

Власти попросили россиян оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах действует пропускной режим. Кроме того, временно остановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.

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Источник:©Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:32 MSK, 02.05
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