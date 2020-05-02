Ученые сдвинули сроки окончания пандемии коронавируса в России

Ранее специалисты предполагали, что эпидемия в России может закончиться 7 августа, затем дату перенесли на 4 августа.
Сроки могут сдвинуться в любую сторону в зависимости от ситуации и принимаемых мер, поясняют авторы модели. Ученые также предупредили, что страны, прошедшие пик коронавируса, могут столкнуться с новой волной эпидемии при преждевременном снятии ограничений.
Для составления прогноза использовалась, в частности, SIR-модель — математическая модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим.
Авторы исследования отмечают, что к любым прогнозам следует относиться с осторожностью, и предупреждают об опасности «чрезмерного оптимизма». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прогнозы сингапурских ученых, ранее также заявлял, что Кремль руководствуется четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались.
Россия занимает восьмое место по числу заболевших. Диагноз COVID-19 поставили 114 431 человеку (прирост за сутки 7,4%), из них поправились более 13 тысяч человек, 1169 спасти не удалось.
Власти попросили россиян оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах действует пропускной режим. Кроме того, временно остановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.