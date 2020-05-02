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10:03 (мск), источник: РИА Новости

В больнице в Коммунарке лечатся 516 пациентов

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Более 510 пациентов состоят на лечении в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 54 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 29 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:32 MSK, 02.05
Инфицировано114 431+7 933
Скончалось1 169+96
Выздоровело13 220+1 601
Инфицировано3 345 203+77 336
Скончалось238 796+5 236
Выздоровело1 055 663+35 217
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Источник: РИА Новости

«Состоит на лечении 516. Из них: с диагнозом пневмония — 516 (99%), COVID-подтвержденных 304 (59%), на кислороде вне ОРИТ — 180 пациентов, в ОРИТ — 54 пациента, на ИВЛ — 29 пациентов. На ЭКМО — один пациент», — написал Проценко на своей странице в Facebook.

Данные о поступивших и выписанных пациентах не приводятся.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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