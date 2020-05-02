В больнице в Коммунарке лечатся 516 пациентов

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Более 510 пациентов состоят на лечении в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 54 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 29 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:32 MSK, 02.05
Инфицировано114 431+7 933
Скончалось1 169+96
Выздоровело13 220+1 601
Инфицировано3 345 203+77 336
Скончалось238 796+5 236
Выздоровело1 055 663+35 217
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Источник:РИА Новости
«Состоит на лечении 516. Из них: с диагнозом пневмония — 516 (99%), COVID-подтвержденных 304 (59%), на кислороде вне ОРИТ — 180 пациентов, в ОРИТ — 54 пациента, на ИВЛ — 29 пациентов. На ЭКМО — один пациент», — написал Проценко на своей странице в Facebook.
Данные о поступивших и выписанных пациентах не приводятся.
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Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 23:40 MSK, 01.05