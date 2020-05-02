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11:33 (мск), источник: ТАСС

Татьяна Васильева решила лечиться дома

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Актриса сообщила, что уехала из больницы, не дождавшись приема.

Источник: РИА "Новости"

Народная артистка РФ Татьяна Васильева, которая накануне почувствовалась себя плохо и обратилась в больницу, решила лечиться дома. Об этом она сообщила ТАСС в субботу.

«Пока болею. Не очень хорошо [себя чувствую]. Я уехала домой, дома сама лечусь», — сказала Васильева.

Отвечая на вопрос, какой диагноз назвали врачи, актриса сказала, что уехала из больницы, не дождавшись приема. «Меня не отправляли [домой], я сама ушла», — пояснила она.

Накануне Васильева рассказала ТАСС, что неважно себя чувствует и находится в больнице. При этом она не уточнила, с какими жалобами обратилась к врачам и будет ли госпитализирована. Ранее СМИ сообщали, что актриса вызвала скорую помощь в связи с высокой температурой и кашлем.

Васильева родилась в 1947 году. Она известна по таким фильмам, как «Здравствуйте, я ваша тетя», «Самая обаятельная и привлекательная», «Увидеть Париж и умереть», а также по сериалу «Закрытая школа». Состояла в труппе Московского академического театра сатиры, Театра имени Маяковского и театра «Школа современной пьесы».

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