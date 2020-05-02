11:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Японцев попросили «пообщаться» по видеосвязи с угрями
В токийском океанариуме «Сумида» садовые угри так отвыкли от посетителей за время карантина, что теперь зарываются в песок при одном появлении смотрителей.
В океанариуме обеспокоены:
Начиная с 3 мая, в зоопарке проведут специальную акцию. Все желающие смогут звонить угрям по видеосвязи. Людям предлагают негромко подзывать угрей и махать руками.
Пятиминутные сеансы общения будут проводить дважды в день.
Анна Лысенко