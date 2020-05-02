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11:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Японцев попросили «пообщаться» по видеосвязи с угрями

В токийском океанариуме «Сумида» садовые угри так отвыкли от посетителей за время карантина, что теперь зарываются в песок при одном появлении смотрителей.

В океанариуме обеспокоены: из-за такой пугливости животных работники могут вовремя не заметить, что с угрями что-то не так. Они придумали необычный выход из ситуации.

Начиная с 3 мая, в зоопарке проведут специальную акцию. Все желающие смогут звонить угрям по видеосвязи. Людям предлагают негромко подзывать угрей и махать руками.

Пятиминутные сеансы общения будут проводить дважды в день.

Анна Лысенко

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