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13:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Минкомсвязь опубликовала график вывозных рейсов на 2—7 мая

На 2—7 мая назначены рейсы для вывоза россиян из 12 стран, сообщается в Telegram-канале Минкомсвязи.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 02.05
Инфицировано124 054+9 623
Скончалось1 222+57
Выздоровело15 013+1 793
Инфицировано3 359 055+84 308
Скончалось238 999+5 207
Выздоровело1 059 275+35 364
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Источник: Reuters

Планируется вывоз граждан из Армении, Вьетнама, Германии, Израиля, Казахстана, Китая, США, Таджикистана, Таиланда, Турции, Японии, а также с Бали.

На 2 мая запланированы рейсы:

Пхукет—Санкт-Петербург—Москва (рейс AFL275, вылет в 20:20 по местному времени);.

Пхукет—Уфа—Ростов-на-Дону/Сочи (SVR3645, в 20:00 по местному времени).

На 3 мая:

Ереван—Сочи (SVR8672, в 14:30 по местному времени);.

Денпасар—Санкт-Петербург—Москва (SDM6296, в 21:10 по местному времени).

На 4 мая:

Берлин—Казань—Новосибирск (AFL2313, в 12:10 по местному времени);.

Бангкок—Санкт-Петербург—Москва (AFL273, в 12:35 по местному времени);.

Душанбе—Сургут—Екатеринбург (SVR8954, в 10:10 по местному времени);.

Лос-Анджелес—Москва (AFL107, в 16:05 по местному времени);.

Камрань—Владивосток (SHU5493, в 22:30 по местному времени).

На 5 мая:

Камрань—Санкт-Петербург—Москва (AZV9978, в 11:00 по местному времени);.

Нур-Cултан (Астана)—Казань—Новосибирск (SVR8948, в 14:40 по местному времени);.

Анталия—Ростов-на-Дону—Уфа (AFL2143, в 14:20 по местному времени).

На 6 мая:

Шанхай—Санкт-Петербург—Москва (AFL7207, в 20:50 по местному времени);.

Тель-Авив—Ростов-на-Дону—Екатеринбург (SVR, в 15:10 по местному времени).

На 7 мая:

Токио—Владивосток—Санкт-Петербург—Москва (AFL261, в 12:15 по местному времени).

Напомним, с 27 марта из-за пандемии коронавируса Россия прекратила регулярное авиасообщение с другими странами. Исключение сделано для вывоза из-за рубежа российских туристов. С 31 марта число вывозных рейсов сократили, ввели ограничения на количество прибывающих пассажиров. В начале апреля вывоз на пару дней прекращали, с 6 апреля вывозные рейсы возобновили.

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