Минкомсвязь опубликовала график вывозных рейсов на 2—7 мая

Планируется вывоз граждан из Армении, Вьетнама, Германии, Израиля, Казахстана, Китая, США, Таджикистана, Таиланда, Турции, Японии, а также с Бали.
На 2 мая запланированы рейсы:
Пхукет—Санкт-Петербург—Москва (рейс AFL275, вылет в 20:20 по местному времени);.
Пхукет—Уфа—Ростов-на-Дону/Сочи (SVR3645, в 20:00 по местному времени).
На 3 мая:
Ереван—Сочи (SVR8672, в 14:30 по местному времени);.
Денпасар—Санкт-Петербург—Москва (SDM6296, в 21:10 по местному времени).
На 4 мая:
Берлин—Казань—Новосибирск (AFL2313, в 12:10 по местному времени);.
Бангкок—Санкт-Петербург—Москва (AFL273, в 12:35 по местному времени);.
Душанбе—Сургут—Екатеринбург (SVR8954, в 10:10 по местному времени);.
Лос-Анджелес—Москва (AFL107, в 16:05 по местному времени);.
Камрань—Владивосток (SHU5493, в 22:30 по местному времени).
На 5 мая:
Камрань—Санкт-Петербург—Москва (AZV9978, в 11:00 по местному времени);.
Анталия—Ростов-на-Дону—Уфа (AFL2143, в 14:20 по местному времени).
На 6 мая:
Шанхай—Санкт-Петербург—Москва (AFL7207, в 20:50 по местному времени);.
Тель-Авив—Ростов-на-Дону—Екатеринбург (SVR, в 15:10 по местному времени).
На 7 мая:
Токио—Владивосток—Санкт-Петербург—Москва (AFL261, в 12:15 по местному времени).
Напомним, с 27 марта