Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 В Крыму нашли затопленный в 1941 году корабль Тайна одной из самых масштабных трагедий в истории судоходства раскрыта в Крыму
Фоторепортажи
22День работников скорой медицинской помощи в России
10В Калифорнии зафиксировали аномальное скопление нефтетанкеров
12:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

В соцсетях провели монстрацию (фото)

Коронавирус — не помеха.

Традиционно 1 мая в России проходит монстрация. Это хэппенинг, на который граждане выходят с забавными, абсурдными, а иногда и серьезными лозунгами.

Из-за режима самоизоляции россияне в этом году не смогли собраться в центре своих городов, но многие из них провели монстрацию дома.

Карантин не помешал россиянам отметить также Праздник весны и труда. Больше всего повезло владельцам частных домов и дач. Они традиционно жарили шашлыки и накрывали столы у себя во дворе. Кто-то посвятил день работе на огороде. А самые отважные даже открыли купальный сезон.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
В России за сутки выявлено 9623 заразившихся коронавирусом
Ученые сдвинули сроки окончания пандемии коронавируса в России
Татьяна Васильева решила лечиться дома
Босния и Герцеговина отказалась впускать российских военных
В МЧС рекомендуют брать с собой в больницу наличные и гаджеты
Названа причина ЧП в Находке на крупнейшей в мире плавбазе
Токаев прекратил полномочия дочери Назарбаева
Здоровье
Чем опасен месяц май: шпаргалка в 12 картинках Быть может, в 2020 году май для россиян будет не совсем обычным. Но это не отменяет его опасностей, верно?
Hi-Tech
Раскрыты все коды на AliExpress. Их полезно знать Собрали лучшее!
Горячие темы на Авто
Повышенный расход 131
новость номер раз 111
Часы на правой руке 109
Маска одноразовая. 105
Кино
Кинозапой: 10 очень длинных фильмов, на которых вы не уснете Хорошего фильма должно быть много — в этом твердо убеждены режиссеры этих кинополотен, погружающих нас в долгие и очень захватывающие путешествия по судьбам и эпохам. И если раньше вам всегда не хватало времени посмотреть их, то это ваш шанс
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Заранее все себе простила: как живет мама-одиночка на карантине Каково женщинам, которые растят ребенка одни
Леди
Полнят и укорачивают ноги: какие джинсы нужно выкинуть Самая универсальная деталь гардероба не так проста, как кажется! Раскрываем секреты джинсов, о которых важно знать.
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь