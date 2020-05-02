Все на #монстрация2020! pic.twitter.com/0yI7lyWtKe— Леонид Парфёнов (@lgparfenov) May 1, 2020
12:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
В соцсетях провели монстрацию (фото)
Коронавирус — не помеха.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проектыВсе проекты
Традиционно 1 мая в России проходит монстрация. Это хэппенинг, на который граждане выходят с забавными, абсурдными, а иногда и серьезными лозунгами.
Все на #монстрация2020! pic.twitter.com/0yI7lyWtKe— Леонид Парфёнов (@lgparfenov) May 1, 2020
Вышли с коровой на первую сельскую монстрацию#первомай #монстрация #монстрация2020 pic.twitter.com/0YNSXJRa3x— Егор Вяткин (@egrvtkn) May 1, 2020
Картинка для монстрации #монстрация2020 pic.twitter.com/QiZXCvsS3O— Михаил Богородский (@mixusru) May 1, 2020
Что происходит 1 мая, должно происходить 1 мая. #монстрация2020 pic.twitter.com/Q4bCh2Pqtm— Ярость и Мультифора (@hellpad) May 1, 2020
Дистанционная Монстрация у меня в городе.— Илья Кролик (@e2_vzrosly) May 1, 2020
Миша, как всегда, красава#монстрация2020 #монстрация33 pic.twitter.com/HCXqTFd45d
год назад писала твит о том, что когда-нибудь окажусь на монстрации в Новосибирске. даже в этом году собиралась, но все вокруг завирусились и теперь монстрация пришла в мой дом #монстрация2020 pic.twitter.com/Q2lYAJ3GFd— капибарышня (@vashamolobueva) May 1, 2020
Приветствуем участников монстрации!#монстрация #монстрация2020 pic.twitter.com/NLO9Dw8y0L— Athena (@_athenaie) May 1, 2020
Люблю этот новосибирский движ - монстрацию! Всех с Первомаем!#монстрация2020 pic.twitter.com/s7DoyR10h6— Aleksey Eks (@eks_lj) May 1, 2020
#монстрация2020 не сдается коронавирусу pic.twitter.com/yeBlpMnycs— Неньютоновская женщина (@Lesser_evil) May 1, 2020
ВСЕМУ МИРУ - КАРОТИН! ???#монстрация2020 pic.twitter.com/J02CApgwgj— Сверхчебуречная (@khadiulin) May 1, 2020
Понстрация. #монстрация2020 https://t.co/9YYpEP88ti pic.twitter.com/XOLhE3ndAf— Фамилия (@opal_purrr) May 1, 2020
закатная #монстрация2020 pic.twitter.com/q8GDMRtPGb— птица-пертяфка (@mart_marasca) May 1, 2020
Сделал плакат побольше для #монстрация2020! pic.twitter.com/JyN4h7m8w3— pababapapapam (@alexas) May 1, 2020
#монстрация2020— ็็็็็็็็็็็็็Максим Солнцев (( ͡° ͜ʖ ͡°) at ⌂) (@sunandchamomile) May 1, 2020
Лондону и @KSHN превет из солнечного Новосибирска :-) pic.twitter.com/wJDulEM1ig
Монстрация-2020 началась. Традиционный онлайн-репортажhttps://t.co/okkWD0NfRo #монстрация2020 pic.twitter.com/gy24lmUycb— Тайга.инфо (@taygainfo) May 1, 2020
#монстрация2020 на радость соседям pic.twitter.com/MxKqBmi7ts— annarafiki (@annarafiki) May 1, 2020
Мой осьминог вышел на монстрацию#монстрация #монстрация2020 pic.twitter.com/Ywsu55QlBM— Мануло арёт из окопа (@ALighthouseCat) May 1, 2020
Карантин не помешал россиянам отметить также Праздник весны и труда. Больше всего повезло владельцам частных домов и дач. Они традиционно жарили шашлыки и накрывали столы у себя во дворе.
Анна Лысенко