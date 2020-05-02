19:50 (мск), источник: Газета.Ру
Дефицит витамина D: кто гибнет от коронавируса
Ученые связали риск смерти от коронавируса с уровнем витамина D.
Уровень витамина D в организме связан с риском смерти от коронавируса, полагают британские специалисты. Точные механизмы пока что неясны, но исследователи надеются, что прием препаратов с витамином D позволит повысить выживаемость при COVID-19.
Витамин D может играть важную роль в предотвращении смерти от коронавируса SARS-COV-2, считают исследователи из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. Об этом они рассказали в статье, опубликованной на сервисе препринтов Research Square.
Исследователи проанализировали данные о 20 странах, в том числе России, Белоруссии и Украине, опубликованных в 2019 году, а затем сравнили их с долей смертей от COVID-19. Оказалось, что, чем выше дефицит витамина D в популяции, тем больше и доля смертей.
«Наиболее уязвимая группа населения для COVID-19 — та, у которой наибольший дефицит витамина D», — сообщают исследователи.
От расположения страны дефицит витамина D зависел мало. Так, в Исландии у трети обследованных его уроверь был ниже 50 нмоль/л, что говорило о недостаточном количестве. В Швейцарии таковых было более половины. Почти повсеместная недостаточность наблюдалась в Польше и Эстонии. Однако лучше всего дела обстояли тоже в северных странах — в Финляндии, Швеции, Норвегии. Также выраженная недостаточность потребления была замечена в Греции, Испании, Италии. Впрочем, не все данные были свежими и некоторые отражали статистику прошлых десятилетий, которая могла измениться.
Россия оказалась одной из стран с наиболее заметной недостаточностью потребления витамина D — в некоторых группах населения, особенно среди пожилых пациентов, выраженный дефицит (менее 30 нмоль/л) наблюдался более чем в половине случаев.
Наиболее низкие уровни витамина D наблюдаются у пожилых людей, которые и так находятся в группе риска. Исследователи предлагают им принимать препараты с витамином D, чтобы повысить его уровень в организме и, возможно, снизить риски.
Впрочем, о
Кроме того, далеко не все специалисты согласны с пользой приема биодобавок.
«Витамин D — горячая тема, вызывающая дебаты за и против широкого распространения пищевых добавок», — отмечают исследователи Марк Болланд из Оклендского университета в Новой Зеландии и Элисон Авенелл из Абердинского университета в Великобритании. Результаты посвященных тем или иным витаминам работ могут выглядеть многообещающе, однако в реальности прием биодобавок редко становится панацеей и может рекомендоваться без учета индивидуальных потребностей, поясняют они. Для того, чтобы говорить о безусловной пользе той или иной добавки, необходимы рандомизированные
Помочь иммунитету эффективнее бороться с коронавирусом можно и с помощью сбалансированного питания, считают специалисты из Саутгемптонского университета.
Исследователи поясняют: витамины и минералы необходимы для синтеза и поддержания активности противомикробных белков, дифференцировки клеток, фагоцитарной активности.
Также они важны для поддержки работоспособности лимфоцитов, производства цитокинов и антител.
Хотя сбалансированный рацион решает множество проблем, на практике далеко не все могут его придерживаться даже в развитых странах. Чаще всего в рационе наблюдается нехватка витаминов А, С, D и Е, магния и цинка. Пожилым людям не хватает витамина В6, женщинам — фолатов, железа и меди. Недостаток тех или иных витаминов и микроэлементов зависит от региона и социальной группы, но присутствует практически везде.
Поэтому, в дополнение к правильному питанию, исследователи рекомендуют все же рассмотреть и возможность приема биодобавок. Разумеется, потребление витаминов и минералов не должно превышать верхний порог нормы.