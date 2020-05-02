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20:38 (мск), источник: РИА Новости

Ученые предложили новый способ лечения коронавируса

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Ученые из Школы медицины Кека при Университете Южной Калифорнии нашли новый способ лечения коронавирусной инфекции, сообщает MedicalXpress.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:32 MSK, 02.05
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Источник: Reuters

С помощью математической модели сотрудники кафедры молекулярной микробиологии и иммунологии проанализировали иммунный ответ организма на COVID-19 и сравнили его с процессами при обычном гриппе.

Они отметили, что при стандартном вирусном заболевании сразу после заражения начинает работать врожденный иммунитет, уничтожая инфекцию и поврежденные ей так называемые клетки-мишени. Таким образом предотвращается дальнейшее распространение вируса, и организм очищается. Если инфекция остается, то через какое-то время срабатывает адаптивный иммунитет.

Как выяснили исследователи, в случае коронавируса приобретенный иммунитет активизируется еще до того, как уничтожены все клетки-мишени верхних дыхательных путей. Это не позволяет врожденному иммунитету быстро справиться с инфекцией и приводит к перегрузке иммунной системы.
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«Более продолжительная вирусная активность может спровоцировать чрезмерную реакцию иммунной системы, называемую цитокиновым штормом, который убивает здоровые клетки, вызывая повреждение тканей», — говорит один из авторов работы Вэймин Юань.

По словам исследователей, взаимодействие врожденного и адаптивного иммунитета временно снижает вирусную нагрузку на организм, из-за чего у пациентов наступает кратковременное улучшение.

«Однако, если организм не полностью очистится от вируса, а клетки-мишени восстановятся, то инфекция может снова атаковать его и достичь еще одного пика», — пояснил другой автор исследования Шон Ду.

Именно поэтому у некоторых пациентов с COVID-19 симптомы ослабевают на некоторое время, а затем наступает рецидив.

Исходя из полученных выводов, ученые предложили подавлять иммунную систему организма с помощью иммунодепрессантов на ранних стадиях заболевания.
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«Мы сможем задержать адаптивный иммунный ответ и предотвратить его вмешательство в работу врожденного иммунитета, что позволит быстрее устранить вирус и инфицированные клетки», — сказал Ду.

Как добавили исследователи, чтобы подтвердить результаты математического моделирования, важно ежедневно измерять вирусную нагрузку и другие биомаркеры у пациентов с COVID-19. Кроме того, для внедрения подобного лечения необходимы дополнительные клинические испытания, подчеркнули они.

Пандемия COVID-19 охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, вирусом заражены порядка 3,2 миллиона человек, около 227 тысяч умерли.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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