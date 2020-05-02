Ученые предложили новый способ лечения коронавируса

С помощью математической модели сотрудники кафедры молекулярной микробиологии и иммунологии проанализировали иммунный ответ организма на COVID-19 и сравнили его с процессами при обычном гриппе.
Они отметили, что при стандартном вирусном заболевании сразу после заражения начинает работать врожденный иммунитет, уничтожая инфекцию и поврежденные ей так называемые
«Более продолжительная вирусная активность может спровоцировать чрезмерную реакцию иммунной системы, называемую цитокиновым штормом, который убивает здоровые клетки, вызывая повреждение тканей», — говорит один из авторов работы Вэймин Юань.
По словам исследователей, взаимодействие врожденного и адаптивного иммунитета временно снижает вирусную нагрузку на организм,
«Однако, если организм не полностью очистится от вируса, а
Именно поэтому у некоторых пациентов с COVID-19 симптомы ослабевают на некоторое время, а затем наступает рецидив.
«Мы сможем задержать адаптивный иммунный ответ и предотвратить его вмешательство в работу врожденного иммунитета, что позволит быстрее устранить вирус и инфицированные клетки», — сказал Ду.
Как добавили исследователи, чтобы подтвердить результаты математического моделирования, важно ежедневно измерять вирусную нагрузку и другие биомаркеры у пациентов с COVID-19. Кроме того, для внедрения подобного лечения необходимы дополнительные клинические испытания, подчеркнули они.
Пандемия COVID-19 охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, вирусом заражены порядка 3,2 миллиона человек, около 227 тысяч умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.