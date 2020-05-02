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23:15 (мск), источник: ТАСС

Число заразившихся коронавирусом в мире возросло за сутки почти на 92 тыс

ЖЕНЕВА, 2 мая. /ТАСС/. Число инфицированных новым коронавирусом в мире выросло за сутки почти на 92 тыс., что на 8 тыс. больше, чем за предыдущий день. При этом количество подтвержденных летальных исходов увеличилось почти на 6 тыс., что несколько меньше, чем днем ранее, сообщила в субботу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:32 MSK, 02.05
Инфицировано124 054+9 623
Скончалось1 222+57
Выздоровело15 013+1 793
Инфицировано3 402 409+81 007
Скончалось242 010+4 830
Выздоровело1 070 330+27 274
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Источник: РИА "Новости"

По состоянию на 11:00 мск 2 мая в мире были зарегистрированы 3 267 184 инфицированных и 229 971 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 91 977, летальных исходов — на 5 799. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 492 024 и 140 586 соответственно. За 24 часа число заразившихся там возросло на 30 620, а умерших — на 2 386.

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В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились 1 340 591 человек, 72 196 умерли. По числу инфицированных (48 674) и умерших (3 109) за сутки этот регион превосходит Европу.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 2 мая там выявлено 194 991 инфицированный, зафиксировано 7 741 летальный исход. За сутки число заболевших возросло на 6 406, умерли 143 человека.

Как следует из опубликованной ВОЗ информации, больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 1 067 127. Далее следуют Испания (215 216), Италия (207 428), Великобритания (177 458), Германия (161 703), Франция (128 722), Россия (124 054), Турция (122 392), Иран (95 646) и Китай (84 388).

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1 мая© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:32 MSK, 02.05
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