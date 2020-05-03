Из бизнеса — в санитарки. Как люди меняют свою жизнь, чтобы помогать

Москвичка Яна Кузнецова оставила бизнес и устроилась санитаркой. Челябинка Елена Волынец шьет защитные маски для онкобольных детей, а вьетнамка Минь Тхуи Динь — для москвичей. Школьница Василина Воробьева читает сказки для людей со всего мира. Рассказываем 4 истории о взаимопомощи.
«Не время дипломами мериться»
Москвичка Яна Кузнецова — владелица небольшого антикварного салона. С началом пандемии она закрыла свой бизнес, который в такое время перестал быть востребованным, и устроилась в Коммунарку санитаркой. У Яны высшее медицинское образование, оба ее родителя, а также другие родственники — врачи. Но девушка много лет не работала в медицине, а потому все ее сертификаты утратили силу.
Кузнецова пришла на должность санитарки и рассказывает о работе в больнице в Facebook: «Веселю как могу того, кто воспринимает шутки. Могу пол протереть, кстати. Подоконник еще и все остальное. С хлоркой. Живу теперь по системе “сутки через трое”. Все мои сертификаты врачебные по специальности “лечебное дело” давно “протухли”, но сейчас не время дипломами мериться. Полагаю, что сегодня честнее и проще делать то, что нужно тем, кто продышаться не может. И тем, кто в обморок падает в больничном лифте от усталости. Наверное, как-то так. Новая моя “должность” звучит снова как после школы: “Санитарка отделения реанимации”. Круг замкнулся. Но вот уверена, что к лучшему».
Кузнецова рассказывает, что сначала не думала о работе именно в больнице. Она предложила свою помощь как волонтер на одном из сайтов по поиску работы. Оператор увидела, что Яна окончила Сеченовский университет, и сразу предложила работать в Коммунарке. Яна согласилась, а ее родители, родственники и друзья испугались за ее здоровье.
Но Яна восхищается самоотверженностью специалистов больницы, выкладывает жизнеутверждающие посты и призывает всех находиться дома.
Маски для самых уязвимых
Челябинка Елена Волынец шьет многоразовые маски для онкобольных детей. Елена уже изготовила и подарила детскому отделению 70−80 масок. По образованию Волынец — повар, но несколько лет назад окончила курсы кройки и шитья.
Я не считаю, что делаю что-то особенное. Каждый может чем-то помочь. В сегодняшней ситуации есть те, кому хуже, чем всем остальным. Больным детям маски нужны постоянно, им и без коронавируса нужно их носить и часто менять.
Несколько лет назад Елена сама заболела онкологолическим заболеванием. Все закончилось благополучно, но Елена, как никто другой, понимает, как важно детям соблюдать меры предосторожности, ведь для них смертельно опасна любая инфекция, даже безобидная. Чего уж говорить о COVID-19!
А у родителей и больниц не хватает средств, чтобы обеспечить всех средствами защиты.
Сначала маски, которые шила Волынец, были двухслойными, позже Елена добавила еще один слой в виде вставки. Елена подумывает и о продаже масок всем желающим, чтобы на вырученные деньги покупать детям из онкогематологии подарки: необходимые предметы гигиены и игрушки.
«Добро не имеет национальностей и границ»
28-летняя Минь Тхуи Динь из Вьетнама сама шьет маски и бесплатно раздает их всем желающим. Это ее вклад в борьбу с коронавирусом.
После того как информация о доброй вьетнамской девушке разошлась в соцсетях, пользователи написали ей много добрых слов. Говорили, что у добра нет национальности, что COVID-19 показал, как много хороших людей на свете. Однако нашлись и те, кто отреагировал негативно: хейтеры шутили о национальности девушки и строили гипотезы о том, зачем ей все это нужно.
Позже выяснилось, что Минь Тхуи Динь шьет маски не одна. Ей помогают другие вьетнамцы из Москвы. Они вскладчину покупают ткань и в свободное время отшивают средства защиты.
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Маски, которые раздает Минь Тхуи Динь, многоразовые, хоть и не медицинские. Перед ноской их нужно постирать при температуре не меньше 60 градусов, объясняет девушка. Минь Тхуи Динь говорит, что ее не волнуют обзывательства недоброжелателей: пока люди с таким удовольствием берут маски, она продолжит их шить.
Сказочница Василина
Девятилетняя Василина Воробьева из поселка Дубна Тульской области тоже решила помочь людям, находящимся в замкнутых пространствах. Она спросила маму, может ли чем-то помочь, ведь ее родители — волонтеры со стажем. Но они не придумали ничего, чем может быть полезна их маленькая дочь. И тогда Василина оставила информацию о себе на одном из сайтов по поиску волонтеров: «Меня зовут Василина, мне 9 лет, я очень выразительно читаю книги, могу прочитать для вас сказки». Воробьевы и представить не могли, что Василинино предложение вызовет столько откликов. Сначала было по 50 звонков в день. Поговорить и послушать сказки хотели и дети, и старушки.
Потом количество входящих звонков в мессенджерах перевалило за 300 в день. Василина и родители в шутку говорят: «Горшочек, не вари».
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Девочка дистанционно учится в школе, но читать сказки не перестает. Ей звонят изо всех уголков мира и просят прочесть то или иное произведение. Юная волонтер завела аккаунт в Instagram и канал на YouTube: иначе с количеством звонков Василина не справится.
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