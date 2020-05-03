Названы способы избежать заражения коронавирусом через продукты

«Особенность коронавирусов в том, что они распространяются не только воздушно-капельным путем, как ОРВИ, но есть и через кишечник. Есть такой компонент… Это все — фекально-оральный путь заражения. Не могу сказать, насколько — в процентном отношении — он значимый, но опасность представляет», — отметил Ершов.
По его словам, для защиты от заражения помогут классические способы. «Любая хозяйка знает, что температурная обработка убивает вирусы. Поэтому необходимо кипятить воду, не пить из сомнительных источников», — напомнил академик.
Он добавил, что вода должна быть гарантированно очищенной — кипячением или фильтрованием. «После туалета мыть руки. Особенно за детьми надо следить, они в этом смысле наиболее неподготовленные. Самый сложный вопрос — с продуктами. Их также надо хорошо мыть, не употреблять залежавшиеся, по возможности, проводить термальную обработку», — сказал Ершов.
Пандемия новой коронавирусной инфекции охватила почти все страны мира. По статистике ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более трех миллионов человек, 230 тысяч из них скончались. На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания.
Россия занимает седьмую строчку по числу заразившихся — в стране выявили более 124 тысяч заболевших (большинство из них в Москве). За все время умерли 1222 человека, свыше 15 тысяч выздоровели. Власти призвали граждан соблюдать все меры предосторожности, в том числе держать дистанцию в общественных местах.