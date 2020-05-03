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01:12 (мск), источник: РИА Новости

Названы способы избежать заражения коронавирусом через продукты

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, как избежать заражения коронавирусом через продукты и воду. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что невозможно исключить ни один из путей передачи коронавируса, вместе с тем процесс заражения через еду остается дискуссионным.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:32 MSK, 03.05
Инфицировано124 054+9 623
Скончалось1 222+57
Выздоровело15 013+1 793
Инфицировано3 419 184+295 273
Скончалось243 355+29 858
Выздоровело1 092 644+153 502
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Источник: РИА "Новости"

«Особенность коронавирусов в том, что они распространяются не только воздушно-капельным путем, как ОРВИ, но есть и через кишечник. Есть такой компонент… Это все — фекально-оральный путь заражения. Не могу сказать, насколько — в процентном отношении — он значимый, но опасность представляет», — отметил Ершов.

По его словам, для защиты от заражения помогут классические способы. «Любая хозяйка знает, что температурная обработка убивает вирусы. Поэтому необходимо кипятить воду, не пить из сомнительных источников», — напомнил академик.

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Он добавил, что вода должна быть гарантированно очищенной — кипячением или фильтрованием. «После туалета мыть руки. Особенно за детьми надо следить, они в этом смысле наиболее неподготовленные. Самый сложный вопрос — с продуктами. Их также надо хорошо мыть, не употреблять залежавшиеся, по возможности, проводить термальную обработку», — сказал Ершов.

Пандемия новой коронавирусной инфекции охватила почти все страны мира. По статистике ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более трех миллионов человек, 230 тысяч из них скончались. На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания.

Россия занимает седьмую строчку по числу заразившихся — в стране выявили более 124 тысяч заболевших (большинство из них в Москве). За все время умерли 1222 человека, свыше 15 тысяч выздоровели. Власти призвали граждан соблюдать все меры предосторожности, в том числе держать дистанцию в общественных местах.

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