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10:21 (мск), источник: РИА Новости

Названы признаки «карантинной депрессии»

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. У россиян начали проявляться признаки «карантинной депрессии». Чем она опасна, и как от нее избавиться, рассказала радио Sputnik врач-психотерапевт Айна Громова.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:32 MSK, 03.05
Инфицировано134 686+10 633
Скончалось1 280+58
Выздоровело16 639+1 626
Инфицировано3 429 795+84 592
Скончалось243 858+5 062
Выздоровело1 096 057+40 394
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Источник: Агентство «Москва»

Месяц самоизоляции из-за пандемии коронавируса подпортил психику многим россиянам. Из-за вынужденного карантина у кого-то даже стала развиваться клиническая депрессия. Причины ее могут быть разные, но симптомы всегда похожи. Врач-психотерапевт Айна Громова рассказала, что их можно заметить даже во время банального семейного просмотра телевизора.

Что полезно знать
Если сидишь дома

«Первое на что надо обратить внимание — это повышенная раздражительность. Этот симптом врачи называют гиперэстезия или повышенная чувствительность нервной системы. Если раньше человек проходил мимо телевизора с громким звуком и чувствовал себя спокойно, то сейчас громкие звуки у него вызывают резкую бурю», — рассказала радио Sputnik психотерапевт.

Россиянам, которые думают, что депрессия во время самоизоляции — это надуманная проблема, которая никак не влияет на жизнь, Айна Громова напоминает, что запущенные случаи могут привести к плачевным результатам, поэтому нужно сразу обращать внимание на тревожные сигналы.

«Если вы просыпаетесь утром, а у вас ощущение как будто вас переехал грузовик, то этот фактор истощит нервную систему и способен провоцировать дальнейшее развитие клинической депрессии. Если раньше вы улыбались, о чем-то мечтали и строили планы, а теперь ничего не хотите, то это тоже должно вас насторожить. Еще очень важно, что при депрессии люди будут отмечать, что у них нет желания есть. Для них мясо и трава будут одним и тем же. Также если у вас нет никаких сексуальных потребностей в 30, 40 или 50 лет, то на это тоже стоит обратить внимание, поскольку это не очень хороший фактор», — пояснила психотерапевт Громова.

Победить «карантинную депрессию» можно с помощью простой техники:

Нужно найти личное пространство со временем для ничегонеделания без задач и взаимодействий с семьей. Если человек не имеет личного пространства, то он не может восстанавливаться и все время жалуется, что хотел бы побыть один, но нет времени. Так вот, время надо находить всегда, не дожидаясь момента, когда станет плохо.
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