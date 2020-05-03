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09:29 (мск), источник: Коммерсантъ

В США разрабатывают 14 вакцин от коронавируса по программе Белого дома

В США по программе администрации президента «Сверхзвуковая скорость» разрабатываются 14 вакцин от коронавируса, сообщил NBC со ссылкой на представителя Белого дома. Они были отобраны более чем из 90 образцов.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:32 MSK, 03.05
Инфицировано124 054+9 623
Скончалось1 222+57
Выздоровело15 013+1 793
Инфицировано3 428 490+83 287
Скончалось243 837+5 041
Выздоровело1 095 873+40 210
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Источник: Агентство «Москва»

Вакцины будут проходить испытание в течение двух недель. Предполагается, что останется шесть-восемь из них.

В Белом доме рассчитывают, что по крайней мере одна вакцина успешно пройдет все испытания и к январю 2021 года будет использоваться.

В администрации считают, что возможной проблемой может стать объем производства вакцин.

Ранее Всемирная организация здравоохранения опубликовала список 83 перспективных разработок вакцин против COVID-19. В него включены девять российских разработок.

По данным опроса социальной сети «Доктор на работе», 38,1% медработников не верят, что будет разработана эффективная вакцина против коронавируса. 23% считают, что она может появиться осенью 2020 года, а 20,6% — в январе 2021 года.

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