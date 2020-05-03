В США разрабатывают 14 вакцин от коронавируса по программе Белого дома

Вакцины будут проходить испытание в течение двух недель. Предполагается, что останется
В администрации считают, что возможной проблемой может стать объем производства вакцин.
Ранее Всемирная организация здравоохранения опубликовала список 83 перспективных разработок вакцин против COVID-19. В него включены девять российских разработок.
По данным опроса социальной сети «Доктор на работе», 38,1% медработников не верят, что будет разработана эффективная вакцина против коронавируса. 23% считают, что она может появиться осенью 2020 года, а 20,6% — в январе 2021 года.