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10:25 (мск), источник: РИА Новости

Правительство изменило временные правила регистрации безработных

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Центры занятости населения с 1 июня начнут запрашивать данные у министерства внутренних дел России при постановке на учет граждан в качестве безработных, соответствующее постановление о внесении изменений во временные правила регистрации безработных опубликовано на сайте кабмина.

Источник: РИА Новости

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства о введении для безработных граждан временных правил. Регистрацией безработных, назначением пособий по безработице, поиском новой работы, направлением на профобучение, как и раньше, будут заниматься центры занятости, но теперь уже в онлайн-режиме.

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«Центры занятости населения с 1 июня 2020 года запрашивают сведения в министерстве внутренних дел Российской Федерации с использованием информационно-аналитической системы — о регистрации гражданина, заполнившего заявление в электронной форме, по месту жительства, а также сведения о действительности паспорта гражданина», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) будут запрашиваться сведения о регистрации детей гражданина, подавшего заявление в электронной форме.

«В случае отсутствия в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния необходимая информация запрашивается в соответствующих органах, которые производят государственную регистрацию актов гражданского состояния в соответствии с Федеральным законом «Об актах гражданского состояния», — добавляется в документе.

Подчеркивается, что если будут выявлены противоречия между данными, которые предоставил гражданин, и теми, что предоставили ЕГР ЗАГС и МВД РФ, центры занятости населения с 1 июня начнут осуществлять перерасчет ранее назначенного пособия по безработице на основании новых данных.

Если гражданин заполнил заявление на пособие в электронной форме в качестве индивидуального предпринимателя, а также о постановке на учет в налоговом органе в качестве самозанятого, то достоверность предоставленных им сведений будет сравниваться с теми, которые содержатся на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

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