Правительство изменило временные правила регистрации безработных

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства о введении для безработных граждан временных правил. Регистрацией безработных, назначением пособий по безработице, поиском новой работы, направлением на профобучение, как и раньше, будут заниматься центры занятости, но теперь уже в онлайн-режиме.
«Центры занятости населения с 1 июня 2020 года запрашивают сведения в министерстве внутренних дел Российской Федерации с использованием информационно-аналитической системы — о регистрации гражданина, заполнившего заявление в электронной форме, по месту жительства, а также сведения о действительности паспорта гражданина», — говорится в сообщении.
Кроме этого, в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) будут запрашиваться сведения о регистрации детей гражданина, подавшего заявление в электронной форме.
«В случае отсутствия в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния необходимая информация запрашивается в соответствующих органах, которые производят государственную регистрацию актов гражданского состояния в соответствии с Федеральным законом «Об актах гражданского состояния», — добавляется в документе.
Если гражданин заполнил заявление на пособие в электронной форме в качестве индивидуального предпринимателя, а также о постановке на учет в налоговом органе в качестве самозанятого, то достоверность предоставленных им сведений будет сравниваться с теми, которые содержатся на официальном сайте Федеральной налоговой службы.