Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
От бинта: где и как ослабляют режим изоляцииКоронавирус не побежден, но от жизни взаперти устали и власти, и люди.
Фоторепортажи
60Телескоп «Хаббл» 30 лет делает нас ближе к звездам
20Самые удивительные места на Земле
12:17 (мск), источник: Известия

В Минюсте России предложили участвовать в заседаниях суда из дома

Министерство юстиции России готовит законопроект, предлагающий сторонам участвовать в заседаниях суда из дома или офиса через интернет. Об этом 3 мая сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:32 MSK, 03.05
Инфицировано134 686+10 633
Скончалось1 280+58
Выздоровело16 639+1 626
Инфицировано3 441 767+84 317
Скончалось244 021+5 071
Выздоровело1 098 275+39 679
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

«Предусматривается внедрение в работу судов всех уровней практики допуска участников дела к участию в судебном заседании не только через сложившуюся и использующуюся в настоящее время систему видеоконференц-связи, представляющую собой комплекс программно-аппаратных средств судов, но и аналогичную систему, позволяющую производить обмен информацией между судом и (другими) лицами посредством передачи видеосигналов в режиме реального времени», — сообщили в министерстве.

В онлайн-режиме будут проходить заседания по гражданским, арбитражным и административным делам. Исключением станут уголовные дела.

Ранее, 29 апреля Верховный суд России рекомендовал по возможности проводить судебные заседания по видеоконференц-связи.

28 апреля президент России Владимир Путин принял решение продлить в стране нерабочие дни с сохранением заработной платы до 11 мая включительно.

Читайте также
 «Выпивка, стихи, песни, а вокруг — советская зона»
Матерый русофил: достойный ответ Жоржа Нива маркизу де Кюстину
В России впервые выявили более 10 000 случаев заражения COVID-19
У россиян начали проявляться признаки «карантинной депрессии»
Украина обвинила Россию в трагедии в одесском Доме профсоюзов
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Хорватию засыпало снегом (фото)
В МЧС дали советы для выхода на улицу во время пандемии
Гора из «Игры престолов» поднял штангу весом 501 кг
Здоровье
10 ложных аллергенов, которых вы боитесь зря Растения, продукты и даже физические явления, которые незаслуженно называют самыми страшными аллергенами.
Hi-Tech
Хитрые способы сэкономить на AliExpress Собрали лучшее!
Авто
Самый противоречивый автомобиль из США: будет третья модель Компания Bollinger Motors еще не начала выпуск своего первого автомобиля, а уже заявила о создании третьей по счету модели
Кино
Даниле Козловскому — 35: роли, за которые мы его полюбили Один из самых ярких актеров нового поколения отмечает юбилей, а мы вспоминаем роли, благодаря которым он прославился и завоевал сердца российских зрительниц
Новости партнеров
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Прощальное фото Лещенко: врачи сделали все, что могли для певца
"Россия вымрет": священник рассказал, что ждет народ после карантина
Как понять. что у вас бессимптомный коронавирус
Gnezdo.ru
Надвигается страшное. Что будет с миром в 2020
Как выглядит жена красавца из Великолепного века
Уже не секрет, что ждет Украину в конце мая
Парковаться у собственного дома в РФ теперь нельзя
Леди
Дочь Брежневой похвасталась красивыми ногами на снимке в бикини Соня Киперман на новых кадрах нежится в лучах солнца.
Новости партнеров
Коронавирус забрал мужа у Сати Казановой
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
Прощальное фото Лещенко: врачи сделали все, что могли для певца
Как понять. что у вас бессимптомный коронавирус
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь