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11:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия снова разрешила экспортировать медицинские маски

Правительство России сняло введенный ранее временный запрет и снова разрешило экспортировать медицинские маски и другие средства защиты. Это следует из постановления кабмина, передает РИА Новости в воскресенье, 3 мая.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:32 MSK, 03.05
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Источник: AP 2020

Как следует из текста, документ был подписан 30 апреля премьер-министром Михаилом Мишустиным. Отмечается, что постановление вступает в силу с момента его подписания.

Правительство ввело запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, в том числе и масок, в начале марта. Ограничения должны были действовать до 1 июня. При этом они не распространялись на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.

В конце апреля «Известия» со ссылкой на участников рынка сообщили, что медицинские маски остались только в 1 проценте российских аптек.

Отмечалось, что ажиотажный спрос на маски в России спал, однако предложение аптек все равно не соответствует спросу.

По словам экспертов, чаще маски появляются в продаже не в аптечных сетях, а в розничных магазинах, так как последние могут позволить себе закупать их без нужных сертификатов или у непроверенных поставщиков.

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