11:20 (мск), источник: Ведомости
В России впервые выявили более 10 000 случаев заражения коронавирусом за сутки
По общему числу заболевших Россия вышла на седьмое место в мире.
За последние сутки в России зафиксировали 10 633 случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. Это рекордный суточный прирост заболевших, предыдущий был накануне, когда оперштаб отчитался о 9623 новых случаях.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло до 134 687 человек. Обогнав Турцию, где на момент публикации выявлено 124 375 заболевших COVID-19, а накануне был зафиксирован минимальный суточный прирост в чуть более чем 1000 инфицированных, Россия теперь занимает седьмое место в мире по заболеваемости коронавирусной инфекцией, следует из данных американского Университета Джона Хопкинса.
В Москве зарегистрировано 5948 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в столице COVID-19 заболели 68 606 человек. Умерли с начала эпидемии 729 пациентов с коронавирусом, 34 из них за последние сутки. Вылечились от коронавируса 7029 жителей столицы (плюс 665 выздоровевших пациентов за сутки).
В России выздоровели за сутки 1626 заболевших COVID-19, за весь период вылечились 16 639 человек. Число умерших пациентов с коронавирусом в стране выросло на 58 до 1280 человек.
Помимо Москвы больше всего новых случаев за последние сутки выявлено в Подмосковье (822 зараженных), в
В первую десятку также входят Мурманская область (1694), Краснодарский край (1244), Тульская (1218), Ростовская (1178) и Брянская (1148) области. Еще в шести регионах зарегистрировано больше 1000 заразившихся коронавирусом — Калужская (1136), Свердловская (1091), Рязанская (1076), Ленинградская (1037) области и республики Татарстан (1031) и Башкортостан (1022).
Заболевание COVID-19 зафиксировано в 185 странах. Всего в мире коронавирусом заразились более 3,4 млн человек, более 1 млн из них выздоровели, а свыше 243 000 инфицированных скончались. По числу выявленных случаев заражения лидируют Соединенные Штаты (1 133 069 зараженных), Испания (216 582), Италия (209328), Великобритания (183 500), Франция (168 518) и Германия (164 967), по данным на утро 3 мая.
Алена Якушова