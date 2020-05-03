11:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
В соцсетях стали копировать наряды знаменитостей (фото)
Одно из самых популярных модных событий года Met Gala в этом году перенесено на неопределенный срок
Обычно этот ежегодный бал Института костюма музея Метрополитен в
Лишенные удовольствия любоваться модными образами, пользователи соцсетей поддержали челлендж #metgalachallenge от журнала Vogue. Они воссоздают образы знаменитостей прошлых лет, используя подручные материалы, например, газеты или фольгу. А некоторые сами шьют себе копии понравившихся платьев.
Анна Лысенко