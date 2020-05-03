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11:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

В соцсетях стали копировать наряды знаменитостей (фото)

Одно из самых популярных модных событий года Met Gala в этом году перенесено на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Обычно этот ежегодный бал Института костюма музея Метрополитен в Нью-Йорке собирает множество знаменитостей. Они демонстрируют экстравагантные наряды и еще долго остаются темой для обсуждения модных блогеров.

Лишенные удовольствия любоваться модными образами, пользователи соцсетей поддержали челлендж #metgalachallenge от журнала Vogue. Они воссоздают образы знаменитостей прошлых лет, используя подручные материалы, например, газеты или фольгу. А некоторые сами шьют себе копии понравившихся платьев.

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Анна Лысенко

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