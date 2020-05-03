13:51 (мск), источник: Газета.Ру
«Чистых зон сейчас нет»: студенты-медики бьют тревогу из-за практики
К борьбе с коронавирусом вскоре присоединятся
Студентов медицинских вузов в мае отправят на практику, включающую в себя помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19. Об этом свидетельствует приказ Минздрава РФ № 378 от 27 апреля, c которым ознакомилась «Газета.Ru».
Работать в больницах с заразившимися будут студенты четвертого и пятого курсов, обучающихся по специальностям «лечебное дело», «педиатрия», «медико-профилактическое дело», а также будущие стоматологи с четвертого курса и третьекурсники, которые изучают «сестринское дело».
Также студент может не давать согласие на работу в учреждениях, специализирующихся на лечении COVID-19, однако это вовсе не означает, что он избежит встречи с больными.
Молодые люди, которые не имеют противопоказаний к работе с зараженными, но отказались контактировать с ними, должны будут выйти на практику в виде консультационной поддержки населения, участия в подготовке информационных сообщений по вопросам, связанным с COVID-19, а также проведения профилактических мероприятий, сообщается в приказе Минздрава № 248 от 29 марта.
Между тем студенты утверждают в разговоре с «Газетой.Ru», что и на подобной практике угрозы заразиться коронавирусом не меньше, чем непосредственно в инфекционных отделениях.
Нам дали выбор: пойти в якобы чистую зону и отработать там бесплатно месяц, либо в «ковид"-больницы, где будут платить. Я выберу инфекционку, так как чистых зон сейчас нигде нет.
Студенты, которые страдают от вышеперечисленных недугов, рады тому, что могут избежать прямого контакта с зараженными, но уверены, что это не убережет их от инфекции. «Я не намерена идти к инфицированным, потому что вхожу в группу риска, страдая от хронического заболевания — сахарного диабета первого типа. Но я вообще считаю сомнительной идеей организовывать обязательную работу в медучреждениях в такой период», — рассказала «Газете.Ru» студентка Пермского медицинского университета им. ак. Е. А. Вагнера Виктория Краснюк (имя изменено по просьбе спикера. — «Газета.Ru»).
Очень боюсь, что отправят на практику в медучреждения, сейчас высока вероятность заразиться в любой больнице, не только в тех, которые оказывают помощь больным с коронавирусом. Я хочу быть эндокринологом, приносить пользу людям. Полагаю, моя смерть будет невыгодна.
Студентов, работающих с инфицированными, действительно обещают трудоустроить, а также обеспечить заработной платой. Так, занятые в борьбе с COVID-19 в московских больницах будут получать зарплату более 100 тыс. руб. в месяц, сообщает столичный оперштаб. Также молодым людям обещают предоставить бесплатное питание и необходимые средства защиты.
«Насколько я знаю, студенты медицинских вузов не будут получать такие деньги. У меня и бывшие одноклассники учатся в Сеченова в Москве, но там никто таких денег не обещал. Сомневаюсь, что будут платить. Возможно, повысят стипендию», — считает студентка ПСПбГМУ им. акад. Павлова Анна Косова, проживающая в
Все студенты, независимо от выбранного формата практики, должны будут пройти обучение по работе с больными COVID-19 на портале непрерывного медицинского образования Минздрава Рф. «Зашла я на этот сайт, а там только инструкции и видеоролики с Youtube. Мне за день все это прочесть и идти лечить?» — возмутилась студентка Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.
Студенты пока не знают, в чем будет заключаться их функция на практике с больными COVID-19, но они предполагают, что будут делать в больницах все то, что уже изучили на предыдущих курсах. «Думаю, что нас сейчас задействуют именно в сортировке пациентов в приемном покое, возможно,
«Я уже написала письменное согласие, но это не было обязаловкой, как позиционируется в некоторых источниках. Начиная с четвертого курса, мы обладаем как физически, так и документально навыками среднего медицинского персонала, соответственно можем делать все то же самое, что и медсестры/братья», — сообщила’Газете.Ru студентка Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Алена Савельева (имя изменено по просьбе спикера. — «Газета.Ru»).
По большей части студенты беспокоятся
Между тем Александра Эскина, которая получает образование в екатеринбургском УГМУ, считает, что опасения ее однокурсников беспочвенны — она еще в начале пандемии устроилась на работу в участковую службу, чтобы помогать в борьбе с COVID-19. По словам девушки, в ее обязанности входит забор анализа на коронавирус из ротоглотки и носоглотки, а также выезд на очаги инфекции с врачом.
«Мне очень интересен такой опыт. Иногда, конечно, валишься с ног от числа человек, к которым нужно поехать за смену. Подхватить вирус сейчас можно где угодно, и бояться бессмысленно», — подчеркнула девушка в разговоре с «Газетой.Ru».
Нас снабжают всеми средствами индивидуальной защиты. И я не раз уже контактировала с заболевшими, но не подвергаю опасности своих родственников, не встречаясь с ними.
Она уверена, власти правильно делают, что привлекают
«Сотрудников не хватает — это факт. Это относится ко всем поликлиникам и стационарам. Считаю, привлекать студентов нужно — это интересный опыт работы. Не понимаю, почему студенты начали ныть. Неужели не знали куда шли, когда поступали? А может быть, надеялись на то, что все инфекции всегда будут обходить их стороной», — сказала Эскина.
Основной проблемой пандемии студентка считает совмещение работы с дистанционной формой обучения. Однако в связи с введением практики занятия в медучреждениях перенесены на неопределенный срок. «Уже полностью расписание поменяли — будем каждый день в медучреждениях с 9 утра по 18 вечера. Цитата нашего проректора: «Вы обещали стать хорошими врачами. Говорили, что будете помогать людям. Сейчас как раз настало то время, когда вы должны подтвердить свои слова», — рассказала девушка из МГМУ им. И. М. Сеченова.