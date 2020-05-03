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13:51 (мск), источник: Газета.Ру

«Чистых зон сейчас нет»: студенты-медики бьют тревогу из-за практики

К борьбе с коронавирусом вскоре присоединятся студенты-медики со всей России — Минздрав страны освободил их от занятий, чтобы в мае они помогали в лечении заболевших COVID-19. Работать с инфицированными будут только те, кто на это согласится — студенты с противопоказаниями или просто не желающие связываться с COVID-19 могут отказаться от такой практики, но будут обязаны отработать в «чистых зонах». Между тем студенты уверены, что «чистых зон» не существует.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 03.05
Инфицировано134 686+10 633
Скончалось1 280+58
Выздоровело16 639+1 626
Инфицировано3 444 236+85 181
Скончалось244 084+5 085
Выздоровело1 099 866+40 591
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Источник: РИА "Новости"

Студентов медицинских вузов в мае отправят на практику, включающую в себя помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19. Об этом свидетельствует приказ Минздрава РФ № 378 от 27 апреля, c которым ознакомилась «Газета.Ru».

Работать в больницах с заразившимися будут студенты четвертого и пятого курсов, обучающихся по специальностям «лечебное дело», «педиатрия», «медико-профилактическое дело», а также будущие стоматологи с четвертого курса и третьекурсники, которые изучают «сестринское дело».

Избежать практики могут те, кто уже работает по специальности, а также люди, страдающие от сахарного диабета, астмы, нарушений легочного кровообращения и других болезней, указанных в приказе Минздрава РФ № 282 от 6 апреля.
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Также студент может не давать согласие на работу в учреждениях, специализирующихся на лечении COVID-19, однако это вовсе не означает, что он избежит встречи с больными.

Молодые люди, которые не имеют противопоказаний к работе с зараженными, но отказались контактировать с ними, должны будут выйти на практику в виде консультационной поддержки населения, участия в подготовке информационных сообщений по вопросам, связанным с COVID-19, а также проведения профилактических мероприятий, сообщается в приказе Минздрава № 248 от 29 марта.

Между тем студенты утверждают в разговоре с «Газетой.Ru», что и на подобной практике угрозы заразиться коронавирусом не меньше, чем непосредственно в инфекционных отделениях.

Нам дали выбор: пойти в якобы чистую зону и отработать там бесплатно месяц, либо в «ковид"-больницы, где будут платить. Я выберу инфекционку, так как чистых зон сейчас нигде нет.
Ольга Кириленко (имя изменено по просьбе спикера. — «Газета.Ru»)
студентка Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

Студенты, которые страдают от вышеперечисленных недугов, рады тому, что могут избежать прямого контакта с зараженными, но уверены, что это не убережет их от инфекции. «Я не намерена идти к инфицированным, потому что вхожу в группу риска, страдая от хронического заболевания — сахарного диабета первого типа. Но я вообще считаю сомнительной идеей организовывать обязательную работу в медучреждениях в такой период», — рассказала «Газете.Ru» студентка Пермского медицинского университета им. ак. Е. А. Вагнера Виктория Краснюк (имя изменено по просьбе спикера. — «Газета.Ru»).

Очень боюсь, что отправят на практику в медучреждения, сейчас высока вероятность заразиться в любой больнице, не только в тех, которые оказывают помощь больным с коронавирусом. Я хочу быть эндокринологом, приносить пользу людям. Полагаю, моя смерть будет невыгодна.
Виктория Краснюк (имя изменено по просьбе спикера. — «Газета.Ru»).
студентка Пермского медицинского университета им. ак. Е. А. Вагнера

Студентов, работающих с инфицированными, действительно обещают трудоустроить, а также обеспечить заработной платой. Так, занятые в борьбе с COVID-19 в московских больницах будут получать зарплату более 100 тыс. руб. в месяц, сообщает столичный оперштаб. Также молодым людям обещают предоставить бесплатное питание и необходимые средства защиты.

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«Насколько я знаю, студенты медицинских вузов не будут получать такие деньги. У меня и бывшие одноклассники учатся в Сеченова в Москве, но там никто таких денег не обещал. Сомневаюсь, что будут платить. Возможно, повысят стипендию», — считает студентка ПСПбГМУ им. акад. Павлова Анна Косова, проживающая в Санкт-Петербурге.

Все студенты, независимо от выбранного формата практики, должны будут пройти обучение по работе с больными COVID-19 на портале непрерывного медицинского образования Минздрава Рф. «Зашла я на этот сайт, а там только инструкции и видеоролики с Youtube. Мне за день все это прочесть и идти лечить?» — возмутилась студентка Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

Студенты пока не знают, в чем будет заключаться их функция на практике с больными COVID-19, но они предполагают, что будут делать в больницах все то, что уже изучили на предыдущих курсах. «Думаю, что нас сейчас задействуют именно в сортировке пациентов в приемном покое, возможно, кто-то будет ездить на неотложке или помогать в среднем звене», — предположила Анна Косова из петербургского медицинского вуза.

Но молодые люди уверены — лечить заразившихся в качестве врачей они не готовы.

«Я уже написала письменное согласие, но это не было обязаловкой, как позиционируется в некоторых источниках. Начиная с четвертого курса, мы обладаем как физически, так и документально навыками среднего медицинского персонала, соответственно можем делать все то же самое, что и медсестры/братья», — сообщила’Газете.Ru студентка Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Алена Савельева (имя изменено по просьбе спикера. — «Газета.Ru»).

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По большей части студенты беспокоятся из-за потенциального контакта с зараженными, но некоторые воспринимают эту практику как участь медиков, которой нельзя избежать. «Лично я в связи с повышенным риском боюсь. У меня могут развиться довольно тяжелые осложнения. Друзья и родственники очень боятся за меня, сразу сказали мне, чтобы даже не выходила из дома, просят себя беречь», — сообщила девушка, обучающаяся в ПГМУ им. ак. Е. А. Вагнера.

Между тем Александра Эскина, которая получает образование в екатеринбургском УГМУ, считает, что опасения ее однокурсников беспочвенны — она еще в начале пандемии устроилась на работу в участковую службу, чтобы помогать в борьбе с COVID-19. По словам девушки, в ее обязанности входит забор анализа на коронавирус из ротоглотки и носоглотки, а также выезд на очаги инфекции с врачом.

«Мне очень интересен такой опыт. Иногда, конечно, валишься с ног от числа человек, к которым нужно поехать за смену. Подхватить вирус сейчас можно где угодно, и бояться бессмысленно», — подчеркнула девушка в разговоре с «Газетой.Ru».

Нас снабжают всеми средствами индивидуальной защиты. И я не раз уже контактировала с заболевшими, но не подвергаю опасности своих родственников, не встречаясь с ними.
Александра Эскина

Она уверена, власти правильно делают, что привлекают студентов-медиков к борьбе с COVID-19, так как в учреждениях сейчас не хватает медперсонала.

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«Сотрудников не хватает — это факт. Это относится ко всем поликлиникам и стационарам. Считаю, привлекать студентов нужно — это интересный опыт работы. Не понимаю, почему студенты начали ныть. Неужели не знали куда шли, когда поступали? А может быть, надеялись на то, что все инфекции всегда будут обходить их стороной», — сказала Эскина.

Основной проблемой пандемии студентка считает совмещение работы с дистанционной формой обучения. Однако в связи с введением практики занятия в медучреждениях перенесены на неопределенный срок. «Уже полностью расписание поменяли — будем каждый день в медучреждениях с 9 утра по 18 вечера. Цитата нашего проректора: «Вы обещали стать хорошими врачами. Говорили, что будете помогать людям. Сейчас как раз настало то время, когда вы должны подтвердить свои слова», — рассказала девушка из МГМУ им. И. М. Сеченова.

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