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14:07 (мск), источник: РИА Новости

Главный кардиолог Минздрава объяснил рост числа зараженных коронавирусом

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Причинами роста числа зараженных коронавирусом в России за последние дни могут быть увеличение количества проводимых тестов и нарушения карантинного режима, заявил главный кардиолог Минздрава, гендиректор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:32 MSK, 03.05
Инфицировано134 686+10 633
Скончалось1 280+58
Выздоровело16 639+1 626
Инфицировано3 446 291+83 513
Скончалось244 122+4 895
Выздоровело1 100 442+39 457
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Источник: РИА Новости
С моей точки зрения, карантинные меры должны быть гораздо жестче, а степень ответственности за нарушение требований выше.
Сергей Бойцов
главный кардиолог Минздрава, гендиректор НМИЦ кардиологии
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Бойцов считает, что если режим самоизоляции будут нарушать и дальше, то высока вероятность развития эпидемического процесса с большим количеством смертей среди групп риска.

«Следует подчеркнуть, что основными нарушителями являются лица из группы низкого риска смерти, но с таким же как и у всех уровнем риска инфицирования», — сказал Бойцов.

За последние дни в России резко выросли темпы заражения вирусом. Вчера инфекцию выявили у более чем девяти тысяч человек, сегодня зарегистрировали 10 633 случаев.

Подавляющее большинство зараженных — люди младше 65 лет.

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