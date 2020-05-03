Главный кардиолог Минздрава объяснил рост числа зараженных коронавирусом

С моей точки зрения, карантинные меры должны быть гораздо жестче, а степень ответственности за нарушение требований выше.
Бойцов считает, что если режим самоизоляции будут нарушать и дальше, то высока вероятность развития эпидемического процесса с большим количеством смертей среди групп риска.
«Следует подчеркнуть, что основными нарушителями являются лица из группы низкого риска смерти, но с таким же как и у всех уровнем риска инфицирования», — сказал Бойцов.
За последние дни в России резко выросли темпы заражения вирусом. Вчера инфекцию выявили у более чем девяти тысяч человек, сегодня зарегистрировали 10 633 случаев.
Подавляющее большинство зараженных — люди младше 65 лет.