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14:02 (мск), источник: Известия

Росгвардия подключила беспилотники для выявления нарушений самоизоляции в Москве

В период майских праздников для контроля за соблюдением режима самоизоляции Росгвардия задействовала в Москве и области вертолет и беспилотники. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:32 MSK, 03.05
Инфицировано134 686+10 633
Скончалось1 280+58
Выздоровело16 639+1 626
Инфицировано3 446 291+83 513
Скончалось244 122+4 895
Выздоровело1 100 442+39 457
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Источник: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«В период майских праздников в рамках обеспечения правопорядка и проведения профилактической работы с гражданами в Москве и Московской области подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах используют вертолет и беспилотные комплексы видеонаблюдения», ― цитирует сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что вся информация о нарушениях самоизоляции будут передаваться патрулям.
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29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. 28 апреля он был продлен до 11 мая.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 3 мая в России общее число заболевших достигло 134 687 человек, умерли 1280 пациентов, выздоровели ― 16 639.

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