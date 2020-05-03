Сингапурские ученые «отложили» окончание эпидемии коронавируса в России

Ранее окончание эпидемии прогнозировалось 8 августа, но дату пришлось скорректировать после внесения данных о заболеваемости коронавирусной инфекцией за 1 мая 2020 г., когда власти сообщили о 7933 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число заболевших COVID-19 достигло 114 431 человек.
Ученые отмечают, что модель может меняться в зависимости от развития ситуации и принимаемых мер. Изначально сингапурские ученые прогнозировали, что эпидемия в России закончится 20 июня, позже дату сдвинули на 19 августа.
Комментируя прогноз сингапурских ученых,
К 3 мая в России выявлено 134 687 заболевших коронавирусной инфекцией. За последние два дня число заболевших выросло на более чем 20 000 человек.