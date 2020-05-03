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14:58 (мск), источник: Ведомости

Сингапурские ученые «отложили» окончание эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса закончится в России 12 августа 2020 г., следует из математической модели распространения инфекции от ученых Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD).

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 03.05
Инфицировано134 687+10 633
Скончалось1 280+58
Выздоровело16 639+1 626
Инфицировано3 448 057+85 279
Скончалось244 229+5 002
Выздоровело1 100 812+39 827
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Источник: AP 2020

Ранее окончание эпидемии прогнозировалось 8 августа, но дату пришлось скорректировать после внесения данных о заболеваемости коронавирусной инфекцией за 1 мая 2020 г., когда власти сообщили о 7933 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число заболевших COVID-19 достигло 114 431 человек.

Из новых расчетов следует, что к 26 мая в России выявят 97% заразившихся коронавирусом, а к 5 июня — 99% заболевших COVID-19.
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Ученые отмечают, что модель может меняться в зависимости от развития ситуации и принимаемых мер. Изначально сингапурские ученые прогнозировали, что эпидемия в России закончится 20 июня, позже дату сдвинули на 19 августа.

Комментируя прогноз сингапурских ученых, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса невозможно, и порекомендовал журналистам «звонить в Сингапур» по поводу публикуемой ими точки зрения.

К 3 мая в России выявлено 134 687 заболевших коронавирусной инфекцией. За последние два дня число заболевших выросло на более чем 20 000 человек.

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