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16:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Роспотребнадзор не исключает продления антивирусных ограничений до июня

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19 можно будет ослабить после 12 мая в том случае, если граждане будут соблюдать его. При этом в случае нарушений карантин может быть ужесточен и продлен до июня. Напомним, сегодня в России зафиксирован максимальный суточный прирост числа заболевших — более 10 тыс. новых случаев.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:32 MSK, 03.05
Инфицировано134 687+10 633
Скончалось1 280+58
Выздоровело16 639+1 626
Инфицировано3 449 986+85 451
Скончалось244 239+5 003
Выздоровело1 101 375+40 758
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Источник: AFP 2020

«Ограничения могут быть сняты по оценке эпидемической ситуации. Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть. А если мы не начнем нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по ТАСС).

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Если сидишь дома

По ее словам, сейчас важно «пересидеть» праздничные дни и «ничего не нарушать», хотя это и «непростое испытание»..

Ранее глава Роспотребнадзора допустила, что снятие ограничений после майских праздников начнется с разрешения занятий спортом на свежем воздухе и прогулок небольшими группами, но только при снижении темпов прироста заразившихся.

1 мая Анна Попова заявила, что ее ведомство предвидело ситуацию с всплеском количества заболевших «на фоне достаточно ровной ситуации в течение более чем семи дней». Но с тех пор кривая заболеваемости вновь поползла вверх. На сегодняшний день в стране зафиксировано 134 687 случаев заражения (за последние сутки — 10 633 новых случая). Число умерших достигло 1280 человек (за день — 58), выздоровевших — 16 639 человек (за день — 1626).

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