Роспотребнадзор не исключает продления антивирусных ограничений до июня

«Ограничения могут быть сняты по оценке эпидемической ситуации. Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть. А если мы не начнем нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по ТАСС).
По ее словам, сейчас важно «пересидеть» праздничные дни и «ничего не нарушать», хотя это и «непростое испытание»..
Ранее глава Роспотребнадзора допустила, что снятие ограничений после майских праздников начнется с разрешения занятий спортом на свежем воздухе и прогулок небольшими группами, но только при снижении темпов прироста заразившихся.
1 мая Анна Попова заявила, что ее ведомство предвидело ситуацию с всплеском количества заболевших «на фоне достаточно ровной ситуации в течение более чем семи дней». Но с тех пор кривая заболеваемости вновь поползла вверх. На сегодняшний день в стране зафиксировано 134 687 случаев заражения (за последние сутки — 10 633 новых случая). Число умерших достигло 1280 человек (за день — 58), выздоровевших — 16 639 человек (за день — 1626).