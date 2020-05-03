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17:27 (мск), источник: РИА Новости

Проценко рассказал, в чем уникальность пандемии коронавируса в России

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, в чем заключается уникальность российского сценария пандемии коронавируса.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:32 MSK, 03.05
Инфицировано134 687+10 633
Скончалось1 280+58
Выздоровело16 639+1 626
Инфицировано3 451 259+84 545
Скончалось244 295+4 950
Выздоровело1 101 574+40 872
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Источник: РИА Новости

По его словам, большинство стран имеют свои особенности развития этого заболевания.

У нас, наверное, уникальная история в том, что Москва, как въездной хаб, успела предпринять те действия, которые не дали (возможности. — Прим. ред.) вот этому молниеносному распространению вируса по всей стране.
Денис Проценко
(цитата по т/к «Россия 24»)
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Он указал на то, что среди важных мер, введенных в столице, были изоляция, контроль на въезде, провизорные госпитали, а также тщательное наблюдение. Проценко предположил, что благодаря этому страна получила две-три недели для «перестроения».

Врач также отметил, что в отношении коронавируса все страны объединяет отсутствие вакцины, быстрой диагностики и целенаправленной лекарственной противовирусной терапии, из-за чего никто не может спрогнозировать сроки окончания эпидемии.

Пандемия новой коронавирусной инфекции охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более трех миллионов человек, 230 тысяч из них скончались.

На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания.

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