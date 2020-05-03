Проценко рассказал, в чем уникальность пандемии коронавируса в России

По его словам, большинство стран имеют свои особенности развития этого заболевания.
У нас, наверное, уникальная история в том, что Москва, как въездной хаб, успела предпринять те действия, которые не дали (возможности. — Прим. ред.) вот этому молниеносному распространению вируса по всей стране.
Денис Проценко(цитата по т/к «Россия 24»)
Он указал на то, что среди важных мер, введенных в столице, были изоляция, контроль на въезде, провизорные госпитали, а также тщательное наблюдение. Проценко предположил, что благодаря этому страна получила две-три недели для «перестроения».
Врач также отметил, что в отношении коронавируса все страны объединяет отсутствие вакцины, быстрой диагностики и целенаправленной лекарственной противовирусной терапии, из-за чего никто не может спрогнозировать сроки окончания эпидемии.
Пандемия новой коронавирусной инфекции охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более трех миллионов человек, 230 тысяч из них скончались.
На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания.