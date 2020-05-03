20:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Коронавирус COVID-19: главные события 3 мая
Окончание пандемии коронавируса в России «перенесли», у граждан начали проявляться признаки «карантинной депрессии», а Лукашенко отказался отменить парад на 9 Мая.
По общему числу заболевших наша страна вышла на седьмое место в мире. Количество заразившихся COVID-19 в России выросло до 134 687 человек. За последние сутки зафиксировали 10 633 случая заражения.
Помимо Москвы больше всего новых случаев за последние сутки выявлено в Подмосковье,
Причинами роста числа зараженных коронавирусом в стране за последние дни могут быть увеличение количества проводимых тестов и нарушения карантинного режима.
С моей точки зрения, карантинные меры должны быть гораздо жестче, а степень ответственности за нарушение требований выше.
По словам
После сообщения о болезни Мишустина президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому исполняющим обязанности премьера был назначен первый
Эпидемия коронавируса закончится в России 12 августа, следует из математической модели распространения инфекции от ученых Сингапурского университета технологии и дизайна. Из новых расчетов следует, что к 26 мая в России выявят 97% заразившихся COVID-19, а к 5 июня — 99% заболевших.
Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь… И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого скажут, что испугались.
Он сослался на память погибших в Великой Отечественной войне, которые «умирали, может быть, и от вирусов», и сообщил, что «тысячи и тысячи» белорусов хотят, чтобы мероприятие состоялось.
Российские власти выставили США счет на сумму почти в 660 тысяч долларов за медицинское оборудование и защитные средства, поставленные 1 апреля в качестве гуманитарной помощи.
Привезенный «Русланом» груз был передан в подразделения агентства по чрезвычайным ситуациям в штатах
Месяц самоизоляции подпортил психику многим россиянам.
Причины ее могут быть разные, но симптомы всегда похожи.
В кризисной ситуации, связанной с распространением коронавируса, у жителей российских городов оказалось недостаточно навыков и ресурсов, чтобы сплотиться для решения оперативных вопросов, а в условиях, когда привычный мир локализовался до пределов собственного дома, у подавляющего большинства даже не было установившихся контактов с жильцами собственных подъездов, показывает исследование, проведенное ЦСП «Платформа» и агентством OMI.
К борьбе с коронавирусом вскоре присоединятся студенты-медики со всей России — Минздрав страны освободил их от занятий, чтобы в мае они помогали в лечении заболевших COVID-19.
Работать с инфицированными будут только те, кто на это согласится. Студенты с противопоказаниями или просто не желающие связываться с COVID-19 могут отказаться от такой практики, но будут обязаны отработать в «чистых зонах». Между тем студенты уверены, что «чистых зон» не существует.
Москвичка Яна Кузнецова оставила бизнес и устроилась санитаркой. Челябинка Елена Волынец шьет защитные маски для онкобольных детей, а вьетнамка Минь Тхуи Динь — для москвичей. Школьница Василина Воробьева читает сказки для людей со всего мира. Журналисты рассказывают, как пандемия заставляет людей резко изменить свою жизнь и броситься на помощь и борьбу с инфекцией.