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20:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 3 мая

Окончание пандемии коронавируса в России «перенесли», у граждан начали проявляться признаки «карантинной депрессии», а Лукашенко отказался отменить парад на 9 Мая.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:32 MSK, 03.05
Инфицировано134 687+10 633
Скончалось1 280+58
Выздоровело16 639+1 626
Инфицировано3 476 021+83 250
Скончалось245 531+4 338
Выздоровело1 112 220+43 372
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Мадрид, Испания | Источник: AFP 2020

В России впервые выявили более 10 тысяч случаев заражения за сутки

По общему числу заболевших наша страна вышла на седьмое место в мире. Количество заразившихся COVID-19 в России выросло до 134 687 человек. За последние сутки зафиксировали 10 633 случая заражения.

Помимо Москвы больше всего новых случаев за последние сутки выявлено в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Мурманской областях.

Главный кардиолог Минздрава объяснил рост числа зараженных

Причинами роста числа зараженных коронавирусом в стране за последние дни могут быть увеличение количества проводимых тестов и нарушения карантинного режима.

С моей точки зрения, карантинные меры должны быть гораздо жестче, а степень ответственности за нарушение требований выше.
Сергей Бойцов
главный кардиолог Минздрава, гендиректор НМИЦ кардиологии

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера

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По словам пресс-секретаря правительства Бориса Белякова, состояние Мишустина «в целом нормальное». Премьер работает с документами и активно контактирует по телефону с коллегами.

После сообщения о болезни Мишустина президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому исполняющим обязанности премьера был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Ученые «отложили» окончание пандемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса закончится в России 12 августа, следует из математической модели распространения инфекции от ученых Сингапурского университета технологии и дизайна. Из новых расчетов следует, что к 26 мая в России выявят 97% заразившихся COVID-19, а к 5 июня — 99% заболевших.

Источник: AFP 2020

Лукашенко решил не отменять в Белоруссии парад на 9 Мая

Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь… И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого скажут, что испугались.
Александр Лукашенко
Президент Белоруссии

Он сослался на память погибших в Великой Отечественной войне, которые «умирали, может быть, и от вирусов», и сообщил, что «тысячи и тысячи» белорусов хотят, чтобы мероприятие состоялось.

Гуманитарные противогазы и перчатки для кухни

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Российские власти выставили США счет на сумму почти в 660 тысяч долларов за медицинское оборудование и защитные средства, поставленные 1 апреля в качестве гуманитарной помощи.

Привезенный «Русланом» груз был передан в подразделения агентства по чрезвычайным ситуациям в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси. По утверждению американских специалистов, его часть оказалась бесполезной.

У россиян начали проявляться признаки «карантинной депрессии»

Месяц самоизоляции подпортил психику многим россиянам. Из-за вынужденного карантина у кого-то даже стала развиваться клиническая депрессия.

Причины ее могут быть разные, но симптомы всегда похожи. Врач-психотерапевт Айна Громова рассказала, что их можно заметить даже во время банального семейного просмотра телевизора.

Амритсар, Индия | Источник: AFP 2020

Слабая связь: изменит ли пандемия отношения с соседями

В кризисной ситуации, связанной с распространением коронавируса, у жителей российских городов оказалось недостаточно навыков и ресурсов, чтобы сплотиться для решения оперативных вопросов, а в условиях, когда привычный мир локализовался до пределов собственного дома, у подавляющего большинства даже не было установившихся контактов с жильцами собственных подъездов, показывает исследование, проведенное ЦСП «Платформа» и агентством OMI.

«Чистых зон сейчас нет»

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К борьбе с коронавирусом вскоре присоединятся студенты-медики со всей России — Минздрав страны освободил их от занятий, чтобы в мае они помогали в лечении заболевших COVID-19.

Работать с инфицированными будут только те, кто на это согласится. Студенты с противопоказаниями или просто не желающие связываться с COVID-19 могут отказаться от такой практики, но будут обязаны отработать в «чистых зонах». Между тем студенты уверены, что «чистых зон» не существует.

Из бизнеса — в санитарки

Москвичка Яна Кузнецова оставила бизнес и устроилась санитаркой. Челябинка Елена Волынец шьет защитные маски для онкобольных детей, а вьетнамка Минь Тхуи Динь — для москвичей. Школьница Василина Воробьева читает сказки для людей со всего мира. Журналисты рассказывают, как пандемия заставляет людей резко изменить свою жизнь и броситься на помощь и борьбу с инфекцией.

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