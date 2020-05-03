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20:58 (мск), источник: Интерфакс

В Минздраве заявили, что часть мер против COVID-19 сохранится до появления вакцины

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU — Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что отдельные ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции в России придется продлить до тех пор, пока не появится вакцина от COVID-19 или эффективные медикаменты.

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Коронавирус COVID-19
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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:32 MSK, 03.05
Инфицировано134 687+10 633
Скончалось1 280+58
Выздоровело16 639+1 626
Инфицировано3 483 194+85 315
Скончалось246 027+4 480
Выздоровело1 113 454+44 190
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Источник: РИА "Новости"

«Конечно же, ограничительные мероприятия — они тоже должны будут сниматься поэтапно, но часть из них должна будет сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения», — сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде для телеканала «Россия 24» (ВГТРК).

Ранее министр заявлял, что карантин в России не будет снят одномоментно после того, как в стране пройдет пик заболеваемости — их нужно будет снимать поэтапно, чтобы не было еще одной волны.

Если не создадим популяционного иммунитета, то вторая волна может быть, конечно, да, это может быть еще один пик, мы же говорим о том, что вирус все равно циркулировать определенное время будет.
Михаил Мурашко
глава Минздрава РФ

Он отметил, что часть регионов не сразу отнеслась серьезно к необходимости ограничительных мер.

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«Часть (регионов) была готова лучше, часть, соответственно, к этому отнеслись на начальном этапе несколько прохладно, и несвоевременно, так скажем, начали все мобилизационные мероприятия. Ну, для них это казалось вещью, которая происходит где-то не у них», — пояснил он.

После того, как были установлены четкий регламент и требования, то и последние были обязаны переходить в новый режим, сказал Мурашко. «И именно формат такой — приказной, мобилизационный формат, при этой ситуации оказался наиболее правильным», — считает глава Минздрава.

По его словам, Москва «очень жестко и принципиально» подходила к введению ограничений, так как «мегаполис нужно было защитить», и это было оправдано. Меры Москвы, Подмосковья и других крупных городов были взяты на вооружение другими регионами, где позднее стали фиксировать вспышки заболевания.

«Вот, фактически, сегодня режим такой, тотальной мобилизации — он абсолютно адекватен по мерам в этой ситуации», — отметил глава Минздрава.

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