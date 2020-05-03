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21:32 (мск), источник: ТАСС

Глава Минздрава ФРГ не исключил, что разработка вакцины от коронавируса займет годы

Ранее германские вирусологи говорили, что вакцина может быть готова в 2021 году.

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Источник: AFP 2020

БЕРЛИН, 3 мая. /ТАСС/. Поиск вакцины от коронавируса нового типа может занять несколько лет. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала АRD глава Минздрава Германии Йенс Шпан.

«Был бы рад, если бы это удалось сделать за несколько месяцев», — сказал он. «Но нужно быть реалистами: на это могут уйти и годы, потому что, разумеется, могут быть неудачи [в процессе разработки]. Такое мы видели на примере других вакцин», — добавил Шпан.

Ранее германские вирусологи говорили, что вакцина будет готова, вероятнее всего, в 2021 году.

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