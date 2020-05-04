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01:49 (мск), источник: РИА Новости

Врачи в ОАЭ пробуют новый вид лечения от COVID-19

ДОХА, 4 мая — РИА Новости. Министерство экономики ОАЭ выдало патент исследователям из Центра стволовых клеток в Абу-Даби на разработку инновационного метода лечения COVID-19 с использованием передового метода сбора стволовых клеток, сообщило Эмиратское агентство новостей.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:32 MSK, 04.05
Инфицировано134 687+10 633
Скончалось1 280+58
Выздоровело16 639+1 626
Инфицировано3 502 126+82 942
Скончалось247 107+3 752
Выздоровело1 124 127+31 483
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Источник: AFP 2020

«Патент исследователям из Центра стволовых клеток в Абу-Даби был выдан на лечение COVID-19 с использованием инновационного сбора стволовых клеток, который заключается в извлечении стволовых клеток из собственной крови пациента и повторное их введение после активации», — привело агентство заявление министерства.

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По его данным, пациенты были успешно излечены от вируса с помощью вдыхания в легкие дисперсного распыления полученного вещества. Ни один из получивших лечение пациентов не говорил о немедленных побочных эффектах. Предполагается, что оно будет оказывать терапевтическое воздействие на легкие путем регенерации клеток и модулирования иммунного ответа, чтобы предотвратить чрезмерную реакцию иммунитета на инфекцию и дальнейшее повреждение здоровых клеток.

По данным агентства, лечение успешно прошло начальный этап клинических испытаний на 73 пациентах. По его информации, испытания метода для демонстрации эффективности лечения продолжаются и, как ожидается, будут завершены через пару недель.

Это лечение назначалось пациентам наряду с обычными медицинскими манипуляциями, и будет по-прежнему применяться в качестве дополнения к установленным протоколам лечения, а не в качестве их замены.

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