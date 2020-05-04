01:49 (мск), источник: РИА Новости
Врачи в ОАЭ пробуют новый вид лечения от COVID-19
ДОХА, 4 мая — РИА Новости. Министерство экономики ОАЭ выдало патент исследователям из Центра стволовых клеток в
«Патент исследователям из Центра стволовых клеток в
По его данным, пациенты были успешно излечены от вируса с помощью вдыхания в легкие дисперсного распыления полученного вещества. Ни один из получивших лечение пациентов не говорил о немедленных побочных эффектах. Предполагается, что оно будет оказывать терапевтическое воздействие на легкие путем регенерации клеток и модулирования иммунного ответа, чтобы предотвратить чрезмерную реакцию иммунитета на инфекцию и дальнейшее повреждение здоровых клеток.
По данным агентства, лечение успешно прошло начальный этап клинических испытаний на 73 пациентах. По его информации, испытания метода для демонстрации эффективности лечения продолжаются и, как ожидается, будут завершены через пару недель.
Это лечение назначалось пациентам наряду с обычными медицинскими манипуляциями, и будет