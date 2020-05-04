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03:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Врач рассказал, как шапка помогает при коронавирусе

Для обеспечения безопасности от коронавируса людям рекомендуют носить маски, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:32 MSK, 04.05
Инфицировано134 687+10 633
Скончалось1 280+58
Выздоровело16 639+1 626
Инфицировано3 504 129+77 418
Скончалось247 326+3 531
Выздоровело1 125 048+32 002
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Источник: РИА "Новости"

Однако, несмотря на теплое время года, при походе в магазин или аптеку сократить риски получить болезнь поможет даже шапка.

По словам доктора медицинских наук, профессора Николя Жукова, головной убор помогает при коронавирусе, ограничивая контакт вируса с вашими волосами.

— Конечно, желательно, чтобы одежда, в которой вы пойдете на улицу, была бы вашей не единственной одеждой. Чтобы после того, как вернетесь домой, ее можно было бы куда-то на денечек отвесить. На балкон, например. Если есть возможность покрыть волосы, то имеет смысл это сделать. Так что шапки, кепки, косынки — все это не повредит, — рассказал врач в интервью kp.ru.

Также специалист отметил, что одежда сможет препятствовать попаданию вируса, если кто-то на вас начихал или накашлял. Инфекция какое-то время будет находиться на одежде и представлять опасность, но ее можно постирать.

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Источник:©Аргументы и факты
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