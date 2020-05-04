Врач рассказал, как шапка помогает при коронавирусе

Однако, несмотря на теплое время года, при походе в магазин или аптеку сократить риски получить болезнь поможет даже шапка.
По словам доктора медицинских наук, профессора Николя Жукова, головной убор помогает при коронавирусе, ограничивая контакт вируса с вашими волосами.
— Конечно, желательно, чтобы одежда, в которой вы пойдете на улицу, была бы вашей не единственной одеждой. Чтобы после того, как вернетесь домой, ее можно было бы куда-то на денечек отвесить. На балкон, например. Если есть возможность покрыть волосы, то имеет смысл это сделать. Так что шапки, кепки, косынки — все это не повредит, — рассказал врач в интервью kp.ru.
Также специалист отметил, что одежда сможет препятствовать попаданию вируса, если кто-то на вас начихал или накашлял. Инфекция какое-то время будет находиться на одежде и представлять опасность, но ее можно постирать.