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10:20 (мск), источник: Lenta.Ru

В Роспотребнадзоре сочли невозможной полную победу над коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о невозможности полностью прекратить распространение коронавируса. На сегодняшний день такой сценарий не представляется возможным вне зависимости от характера принятых мер: «Все равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов».

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:32 MSK, 04.05
Инфицировано145 268+10 581
Скончалось1 356+76
Выздоровело18 095+1 456
Инфицировано3 519 901+78 134
Скончалось247 630+3 609
Выздоровело1 129 834+31 559
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Источник: РИА "Новости"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о невозможности полной победы над коронавирусом. Об этом она рассказала в эфире «Россия 24», пишет ТАСС.

На сегодняшний день полностью закончить циркуляцию вируса не представляется возможным вне зависимости от характера принятых мер. «Все равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране», — объяснила глава службы.

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3 мая Попова назвала условие для снятия ограничений после майских праздников. По ее словам, в случае если россияне не будут нарушать режим самоизоляции в этот период, с 12 мая ряд ограничений может быть снят. «Но сегодня это только надежда», — резюмировала она.

Россия находится на 7-м месте по числу заразившихся граждан с показателем 134 687 человек. Суммарно за все время пандемии в России зафиксировано 1280 летальных исходов, выздоровели 16 639 человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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