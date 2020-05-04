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09:36 (мск), источник: Газета.Ру

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России в мае

Нерабочие дни с 6 по 8 мая оплачиваются так же, как и в апреле. То есть в одинарном размере, напоминает Роструд. Такая норма касается и тех россиян, которые трудятся удаленно.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:32 MSK, 04.05
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Источник: Агентство «Москва»

Роструд в понедельник 4 мая напомнил, как будут оплачиваться нерабочие дни в мае тем, кто будет вынужден работать на майские праздники.

«Нерабочие дни с 6 по 8 мая оплачиваются так же, как и нерабочие дни в апреле. То есть заработная плата сохраняется и выплачивается в обычном размере», — подчеркнули в Роструде.

Дни с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, согласно производственному календарю, являются праздничными выходными днями.
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Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что зарплата сотрудников не должна снижаться, если их трудовые обязанности на период нерабочих дней в мае не изменились.

Как ранее напомнили ТАСС в Роструде, для тех, кто получает оклад, Трудовым кодексом РФ установлена гарантия: наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы.

В связи с пандемией постановлением правительства РФ установлена дополнительная выплата медикам, работающим с COVID-19. Для врачей стационаров она составляет 80 тысяч рублей, для среднего медперсонала — 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала — 25 тысяч рублей, для врачей скорой помощи — 50 тысяч рублей, для среднего медперсонала и водителей скорой помощи — по 25 тысяч рублей.

При этом в удаленном режиме сейчас работают около 10% россиян. Период самоизоляции действует в РФ до 11 мая.

Между тем в мае вступает в силу много новых правовых норм, о которых необходимо помнить как работающим в майские праздники, так и отдыхающим. Например, с 1 мая была ограничена комиссия, взимаемая банками за денежные переводы между физлицами через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России.

Финансовые организации, осуществляющие переводы по СБП, не имеют права взимать какие-либо комиссии с переводов, не превышающих 100 тысяч рублей в месяц.

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Если общий объем переводов превысит эту сумму, размер банковской комиссии может составлять не более 0,5% от суммы перевода и при этом не превышать 1,5 тысячи рублей.

Гоуслуги могут стать прозрачнее

Также с 1 мая заработает пилотный проект о жалобах на акты Межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 2.

В рамках проекта предприниматели получат возможность отправлять жалобы на акты инспекции через телекоммуникационные сети, но пока что такая функция будет доступна только в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Волгоградской областях, а также Республике Алтай. Формы и порядок подачи таких жалоб зафиксированы в приказе ФНС от 20 декабря 2019 года.

С 11 мая на портале государственных услуг заработает сквозной поиск в реестре уведомлений о залоге движимого имущества.

Аналогичный алгоритм появится в информации о фактах деятельности юридических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей. Эта норма была принята для того, чтобы повысить прозрачность сделок и снизить риск мошенничества с имуществом.

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С 31 мая все автобусы для перевозки детей должны быть оборудованы системами навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Такое же требование устанавливается в отношении транспорта категории M2, M3 и N, которые используются для перевозки опасных грузов.

Кроме того, любые автобусы массой от пяти тонн в классе Евро-4 и выше, рассчитанные на перевозку от восьми человек, должны быть оборудованы тахографами, если перевозят людей по городу и за его пределы. Это касается физлиц — на весь остальной транспорт такого вида аналогичное требование вступило в силу в ноябре прошлого года и феврале 2020-го.

Роспотребнадзор ранее настоятельно рекомендовал гражданам на майские праздники не выходить на пикники и прогулки, не посещать родственников и друзей.

Для поездок за город россиян просят использовать личный транспорт или такси, а в общественном транспорте использовать маски, антисептики и соблюдать дистанцию в полтора метра.

Кроме того Роспотребнадзор рекомендует россиянам в майские праздники не употреблять алкоголь, снижающий «способность организма противостоять инфекционным заболеваниям, включая COVID-19».

26 апреля глава ведомства Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявляла, что самый большой риск усиления распространения инфекции — «сорваться» с режима самоизоляции в майские праздники:

Это приведет к возврату в ту точку, из которой мы вышли.
Анна Попова
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