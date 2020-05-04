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10:41 (мск), источник: Секрет Фирмы

Глава РПЦ попросил богатых прихожан помочь священникам

Патриарх Кирилл попросил богатых прихожан помочь священникам, которые из-за коронавируса оказались в сложной финансовой ситуации. По словам главы РПЦ, «мольбы были услышаны».

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:32 MSK, 04.05
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Источник: Секрет Фирмы

Патриарх рассказал, что испытывает «душевную боль», когда думает о лишенных материальной поддержки священников. Глава РПЦ попросил состоятельных верующих помочь им, потому что «христианское сострадание должно иметь зримые плоды». Некоторые из них откликнулись на призыв о помощи, следует из текста послания патриарха.

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«Я искренне благодарен тем людям, которые несмотря на сложности экономического характера, через которые проходит страна и весь мир, явили подлинно христианскую готовность делиться своим имением ради ближних. Всещедрый Господь да воздаст вам за ваши добрые деяния», — указано в тексте.

Ранее патриарх Кирилл попросил правительство на время кризиса освободить церкви от коммунальных платежей. Он указал, что приходы платят за тепло, электричество, газ, воду и вывоз мусора деньгами, которые жертвуют прихожане. Из-за пандемии коронавируса их стало гораздо меньше. В министерствах предложили церквям индивидуально договариваться с коммунальщиками.

В апреле глава патриаршей комиссии по делам семьи Димитрий Смирнов предложил обедневшим из-за кризиса россиянам попросить милостыню — но «не 800 долларов до следующего месяца, а горсточку крупы».

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