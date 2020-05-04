Глава РПЦ попросил богатых прихожан помочь священникам

Патриарх рассказал, что испытывает «душевную боль», когда думает о лишенных материальной поддержки священников. Глава РПЦ попросил состоятельных верующих помочь им, потому что «христианское сострадание должно иметь зримые плоды». Некоторые из них откликнулись на призыв о помощи, следует из текста послания патриарха.
«Я искренне благодарен тем людям, которые несмотря на сложности экономического характера, через которые проходит страна и весь мир, явили подлинно христианскую готовность делиться своим имением ради ближних. Всещедрый Господь да воздаст вам за ваши добрые деяния», — указано в тексте.
Ранее патриарх Кирилл попросил правительство на время кризиса освободить церкви от коммунальных платежей. Он указал, что приходы платят за тепло, электричество, газ, воду и вывоз мусора деньгами, которые жертвуют прихожане.
В апреле глава патриаршей комиссии по делам семьи Димитрий Смирнов предложил обедневшим