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11:10 (мск), источник: Интерфакс

На сайте правительства РФ появился сервис для поддержки граждан и бизнеса

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU — Правительство России запустило на своем сайте информационный сервис для граждан и бизнеса, с помощью которого можно получить информацию о мерах поддержки в условиях коронавирусной инфекции, сообщает в понедельник сайт кабинета министров.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:32 MSK, 04.05
Инфицировано145 268+10 581
Скончалось1 356+76
Выздоровело18 095+1 456
Инфицировано3 519 901+78 134
Скончалось247 630+3 609
Выздоровело1 129 834+31 559
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Источник: Агентство «Москва»

«Сервис доступен на официальном сайте правительства по адресу government.ru/support_measures/. Он объединяет около 80 различных мер, сгруппированных как по категориям получателей — граждане, бизнес, общие меры, так и по типам отраслей и сфер деятельности: финансы, налоги, транспорт, туризм, здоровье, социальная сфера», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в каждом разделе дается подробное описание меры, сроки предоставления помощи, инструкция о том, как ее получить, ссылки на документы и электронные сервисы профильных госведомств, в случае если услугу можно оформить онлайн.

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«Так, например, чтобы дистанционно встать на биржу труда, достаточно кликнуть на соответствующий раздел “Зарегистрироваться на trudvsem.ru” и далее следовать подсказкам системы. Для оформления субсидии, предназначенной для малого и среднего бизнеса, можно прямо со страницы сервиса перейти в личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы», — говорится в сообщении.

В перспективе при вводе определенных параметров система сама будет сообщать пользователям, какие меры поддержки им полагаются. В ближайшее время функционал сервиса будет доработан для выполнения этой задачи, отмечается в сообщении.

«Помимо информации о действующих мерах поддержки на странице сервиса уже сейчас можно получить данные о системообразующих компаниях и пострадавших отраслях экономики, а также сведения о ключевых решениях, принимаемых правительством для защиты граждан и поддержки экономики в условиях коронавирусной инфекции. Там же размещен постоянно обновляемый отчет о текущей ситуации с COVID-19 в России и телефон горячей линии сайта «Стопкоронавирус.рф», — отметили в правительстве РФ.

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