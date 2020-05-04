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Фоторепортажи
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12:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Малоизвестные факты о 15 символах Великой Отечественной войны

Ордена, знамена, монументы и плакаты ВОВ — это яркие образы, которые мы знаем с пеленок. Но все ли нам о них известно?

Как фотографировали знамя Победы над Рейхстагом

Источник: РИА "Новости"
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Знаменитую фотографию, ставшую символом взятия Берлина, сделал украинский фотограф еврейского происхождения Евгений Халдей. Снимок появился в журнале «Огонек» 13 мая, после чего его широко тиражировали. Это одна из самых известных фотографий времен Второй мировой войны.

Однако не все знают, что съемка легендарной сцены была постановочной. Халдей провел ее 2 мая через несколько дней после события. Когда знамя поднимали в реальном времени, было не до съемок.

Халдей поднялся на крышу со своей камерой Leica и несколькими солдатами, которых он убедил попозировать. Он сделал 36 кадров и выбрал из них самый лучший.

Что символизирует георгиевская лента

Источник: РИА "Новости"
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Черно-оранжевая гвардейская лента прилагалась к советским ордену Славы, медали «За победу над Германией» и еще нескольким медалям. Хорошо известно, что ее цвета «достались по наследству» от георгиевской ленты времен Российской империи.

Но не все знают, что черный и оранжевый — это цвета государственного герба Российской империи в 1703—1917 годах. Конечно, в геральдике речь шла о золотом, а не оранжевом цвете. Изначально российский орел на гербе был черным и помещался на золотом фоне.

Почему на День Победы дарят красные гвоздики

Источник: РИА "Новости"

Известно, что во время французской революции рабочие прикалывали к груди красные цветы. В 1917 году этот образ подхватили российские пролетарии. Так красная гвоздика стала символизировать в СССР борьбу. Символ укрепился во времена Великой Отечественной войны.

Где зажгли первый вечный огонь

Источник: РИА "Новости"

Вечный огонь символизирует память народа о павших героях. Первый в СССР вечный огонь зажгли в поселке Первомайский Щекинского района Тульской области 9 мая 1957 года.

Кто сфотографирован на снимке «Комбат»

Источник: РИА "Новости"
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Еще один легендарный военный образ — командир, поднимающий солдат в атаку с пистолетом ТТ в руке. Фотографию сделал один из родоначальников советской серийной репортажной фотографии Макс Альперт.

Принято считать, что Альперт сфотографировал комбата под Ворошиловградом в 1942 году буквально за несколько секунд до его гибели. Однако кто запечатлен на снимке, до сих пор остается загадкой. Сам фотограф озвучивал противоречивые данные.

В 1970-х появилась «официальная» версия, что офицер на фото — младший политрук Алексей Еременко. Последние исследования говорят, что фамилию Еременко назвали по политическим соображениям. Точка в этом фотодетективе еще не поставлена.

Что входило в санитарную сумку полевых медиков

Источник: РИА "Новости"

Санитарная сумка с красным крестом — один из символов самоотверженной работы медиков на полях ВОВ. В нее входили: раствор йода, нашатырный спирт, кофеин в таблетках, бинт, повязки, булавки для повязок, перевязочная косынка, перевязочный пакет, пластырь, жгут, нож и ножницы. Вес такой сумки составлял 3−3,5 кг.

Кто ввел «моду» на обелиски

Источник: РИА "Новости"
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Обелиски, возведенные после окончания войны, красуются во многих городах бывшего СССР. Они давно стали одним из символов победы в Великой Отечественной.

Но не все помнят, что обелиски в России стали устанавливать еще во времена Екатерины II в ознаменование крупных побед. Самые известные из них — Кагульский обелиск в Царском Селе и Румянцевский обелиск в Санкт-Петербурге.

А истинным законодателем моды на обелиски был, конечно же, Древний Египет, где такие памятники были связаны с поклонением солнцу.

Сколько весила каска

Источник: РИА "Новости"

Стальной шлем СШ-40, или же Лысьвенская каска широко использовался во время Великой Отечественной войны. Масса стальной части (без подтулейного устройства) самого большого размера составляла 800 г.

Кто позировал для волгоградской Родины-матери

Источник: РИА "Новости"

Считается, что скульптуру на Мамаевом кургане в Волгограде Евгений Вучетич лепил с советской легкоатлетки Нины Думбадзе. На самом деле образ сборный. У Родины-матери лицо жены скульптора Веры. Отдельные черты Вучетич одолжил у фигуры «Марсельезы» на триумфальной арке в Париже и у статуи Ники Самофракийской.

А вот этот исторический анекдот о статуе известен хорошо. Однажду Вучетич рассказывал Андрею Сахарову: «Меня спрашивает начальство, зачем у неё открыт рот, ведь это некрасиво. Отвечаю: “А она кричит — за Родину… вашу мать!”».

Как придумали голубя мира

Источник: РИА "Новости"

В апреля 1949 года в Париже и Праге проходил Всемирный конгресс сторонников мира. В нем участвовали делегаты из 72 стран, в том числе СССР. Конгресс принял манифест, который призывал народы к борьбе за мир.

Эмблему конгресса, белого голубя с оливковой ветвью в клюве, нарисовал Пабло Пикассо. Голубка Пикассо стала одним из самых узнаваемых символов мира.

Как рисовали плакат «Родина-мать зовёт!»

Источник: РИА "Новости"

Знаменитый плакат плакат времён Великой Отечественной войны создал Ираклий Тоидзе в 1941 году. По распространенной версии, художник использовал наброски лица своей жены, сделанные в момент, когда она услышала сообщение Совинформбюро о нападении нацистской Германии на СССР.

Где брали бриллианты для орденов «Победа»

Источник: РИА "Новости"

Высший военный орден СССР был учреждён в ноябре 1943 года. Его изготавливали мастера-ювелиры из платины, золота, серебра, бриллиантов и искусственных рубинов.

Экспертиза 2010 года показала, что для орденов использовались в том числе бриллианты, извлеченные из хранившихся в Гохране императорских орденов и других предметов, украшенных бриллиантами.

Когда появились памятники неизвестному солдату

Источник: РИА "Новости"

Это традиция восходит к Первой мировой войне. Первый памятник неизвестному солдату появился в Лондоне в 1920 году.

Как создали орден Славы

Источник: РИА "Новости"

Этот военный орден СССР был учрежден в ноябре 1943 года. Солдатскую награду планировали назвать именем Багратиона. Новое название предложил Иосиф Сталин, сказав, что победы без славы не бывает. Предполагалось, что в центре ордена будет помещен портрет Сталина, но генералиссимус забраковал этот эскиз.

Где хранится Знамя Победы

Источник: РИА "Новости"

В Центральном музее Вооружённых сил РФ экспонируется точная копия Знамени Победы. А само легендарное Знамя хранится в специальной капсуле в подземном помещении музея.

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