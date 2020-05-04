12:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Малоизвестные факты о 15 символах Великой Отечественной войны
Ордена, знамена, монументы и плакаты ВОВ — это яркие образы, которые мы знаем с пеленок. Но все ли нам о них известно?
Знаменитую фотографию, ставшую символом взятия Берлина, сделал украинский фотограф еврейского происхождения Евгений Халдей. Снимок появился в журнале «Огонек» 13 мая, после чего его широко тиражировали. Это одна из самых известных фотографий времен Второй мировой войны.
Однако не все знают, что съемка легендарной сцены была постановочной. Халдей провел ее 2 мая через несколько дней после события. Когда знамя поднимали в реальном времени, было не до съемок.
Халдей поднялся на крышу со своей камерой Leica и несколькими солдатами, которых он убедил попозировать. Он сделал 36 кадров и выбрал из них самый лучший.
Но не все знают, что черный и оранжевый — это цвета государственного герба Российской империи в 1703—1917 годах. Конечно, в геральдике речь шла о золотом, а не оранжевом цвете. Изначально российский орел на гербе был черным и помещался на золотом фоне.
Известно, что во время французской революции рабочие прикалывали к груди красные цветы. В 1917 году этот образ подхватили российские пролетарии. Так красная гвоздика стала символизировать в СССР борьбу. Символ укрепился во времена Великой Отечественной войны.
Вечный огонь символизирует память народа о павших героях. Первый в СССР вечный огонь зажгли в поселке Первомайский Щекинского района Тульской области 9 мая 1957 года.
Еще один легендарный военный образ — командир, поднимающий солдат в атаку с пистолетом ТТ в руке. Фотографию сделал один из родоначальников советской серийной репортажной фотографии Макс Альперт.
Принято считать, что Альперт сфотографировал комбата под Ворошиловградом в 1942 году буквально за несколько секунд до его гибели. Однако кто запечатлен на снимке, до сих пор остается загадкой. Сам фотограф озвучивал противоречивые данные.
В 1970-х появилась «официальная» версия, что офицер на фото — младший политрук Алексей Еременко. Последние исследования говорят, что фамилию Еременко назвали по политическим соображениям. Точка в этом фотодетективе еще не поставлена.
Санитарная сумка с красным крестом — один из символов самоотверженной работы медиков на полях ВОВ. В нее входили: раствор йода, нашатырный спирт, кофеин в таблетках, бинт, повязки, булавки для повязок, перевязочная косынка, перевязочный пакет, пластырь, жгут, нож и ножницы. Вес такой сумки составлял 3−3,5 кг.
Обелиски, возведенные после окончания войны, красуются во многих городах бывшего СССР. Они давно стали одним из символов победы в Великой Отечественной.
Но не все помнят, что обелиски в России стали устанавливать еще во времена Екатерины II в ознаменование крупных побед. Самые известные из них — Кагульский обелиск в Царском Селе и Румянцевский обелиск в
А истинным законодателем моды на обелиски был, конечно же, Древний Египет, где такие памятники были связаны с поклонением солнцу.
Стальной шлем СШ-40, или же Лысьвенская каска широко использовался во время Великой Отечественной войны. Масса стальной части (без подтулейного устройства) самого большого размера составляла 800 г.
Считается, что скульптуру на Мамаевом кургане в Волгограде Евгений Вучетич лепил с советской легкоатлетки Нины Думбадзе. На самом деле образ сборный. У
А вот этот исторический анекдот о статуе известен хорошо. Однажду Вучетич рассказывал Андрею Сахарову: «Меня спрашивает начальство, зачем у неё открыт рот, ведь это некрасиво. Отвечаю: “А она кричит — за Родину… вашу мать!”».
В апреля 1949 года в Париже и Праге проходил Всемирный конгресс сторонников мира. В нем участвовали делегаты из 72 стран, в том числе СССР. Конгресс принял манифест, который призывал народы к борьбе за мир.
Эмблему конгресса, белого голубя с оливковой ветвью в клюве, нарисовал Пабло Пикассо. Голубка Пикассо стала одним из самых узнаваемых символов мира.
Знаменитый плакат плакат времён Великой Отечественной войны создал Ираклий Тоидзе в 1941 году. По распространенной версии, художник использовал наброски лица своей жены, сделанные в момент, когда она услышала сообщение Совинформбюро о нападении нацистской Германии на СССР.
Высший военный орден СССР был учреждён в ноябре 1943 года. Его изготавливали
Экспертиза 2010 года показала, что для орденов использовались в том числе бриллианты, извлеченные из хранившихся в Гохране императорских орденов и других предметов, украшенных бриллиантами.
Это традиция восходит к Первой мировой войне. Первый памятник неизвестному солдату появился в Лондоне в 1920 году.
Этот военный орден СССР был учрежден в ноябре 1943 года. Солдатскую награду планировали назвать именем Багратиона. Новое название предложил Иосиф Сталин, сказав, что победы без славы не бывает. Предполагалось, что в центре ордена будет помещен портрет Сталина, но генералиссимус забраковал этот эскиз.
В Центральном музее Вооружённых сил РФ экспонируется точная копия Знамени Победы. А само легендарное Знамя хранится в специальной капсуле в подземном помещении музея.