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20:34 (мск), источник: RNS

Ученые скорректировали прогноз по окончанию эпидемии коронавируса в России

Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) скорректировали прогноз по завершению эпидемии коронавируса в России, следует из материалов, опубликованных на сайте университета.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:32 MSK, 04.05
Инфицировано145 268+10 581
Скончалось1 356+76
Выздоровело18 095+1 456
Инфицировано3 552 985+69 791
Скончалось249 079+3 052
Выздоровело1 137 265+23 811
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Источник: Агентство «Москва»

Согласно новым данным, эпидемия в России полностью завершится к 17 августа 2020 года. По расчетам ученых, на 97% эпидемия в России завершится к 28 мая 2020 года, а на 99% — к 7 июня текущего года.

Ранее ученые прогнозировали полное завершение эпидемии 12 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял в комментарии «РИА Новости», что Кремль руководствуется четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 4 мая, число случаев заражения новым коронавирусом в России увеличилось за сутки на 10 581 — до 145 268. За весь период в России выздоровели 18 095 заболевших, зафиксировано 1356 смертей, связанных с коронавирусом.

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