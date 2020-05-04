Ученые скорректировали прогноз по окончанию эпидемии коронавируса в России

Согласно новым данным, эпидемия в России полностью завершится к 17 августа 2020 года. По расчетам ученых, на 97% эпидемия в России завершится к 28 мая 2020 года, а на 99% — к 7 июня текущего года.
Ранее ученые прогнозировали полное завершение эпидемии 12 августа.
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 4 мая, число случаев заражения новым коронавирусом в России увеличилось за сутки на 10 581 — до 145 268. За весь период в России выздоровели 18 095 заболевших, зафиксировано 1356 смертей, связанных с коронавирусом.