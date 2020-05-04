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12:51 (мск), источник: ТАСС

Более 600 тыс. человек зарегистрировались для участия в акции «Бессмертный полк онлайн»

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/ — Организаторы акции «Бессмертный полк онлайн» получили в течение недели более 600 тыс. заявок на участие. Об этом сообщила пресс-служба акции.

Источник: AP 2020

«Ровно неделя прошла с начала регистрации в виртуальном шествии “Бессмертный полк онлайн”. С каждым днем популярность этой акции набирает обороты — на участие в шествии поступило более 600 тыс. анкет», — отмечается в сообщении.

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В пресс-службе уточнили, что принять участие в акции можно на следующих площадках: 2020.polkrf.ru/, ok.ru/app/immortal-regiment, vk.com/polk_app, sber9may.ru/.

Трансляция шествия 9 мая запланирована на медиаэкранах по всей России, площадках онлайн-кинотеатров Okko, Море.тв, телеканалах СТС, «Победа», в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» и на различных онлайн-платформах, а также на портале Бессмертного полка России (www.polkrf.ru и www.polk.press).

«Все желающие рассказать о подвиге ветеранов на собственных страницах в социальных сетях могут размещать эти данные с официальными хэштегами: #Бессмертныйполк2020, #Бессмертныйполконлайн, #ДеньПобедыдома, #9маявсети, #9маЯпомню», — отмечается в сообщении.

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