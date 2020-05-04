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13:44 (мск), источник: Известия

Студентам медвузов в Москве пообещали зарплату до 175 тыс. рублей за борьбу с COVID-19

В Москве студенты медицинских вузов могут получить до 175 тыс. рублей за работу в коронавирусных стационарах города. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

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Источник: Известия

В депздраве отмечают, что студентам предлагается несколько вариантов работы — пройти практику в столичных медицинских учреждениях или трудоустроиться на должность младшего или среднего медицинского персонала.

«Студенты, проходящие практику в коронавирусных стационарах, получат ежемесячные выплаты в размере 70 тыс. рублей, студенты на должности младшей медсестры — 115 тыс. рублей, на должности медсестры — 175 тыс. рублей. Соответствующий приказ был подписан руководителем департамента здравоохранения Москвы Алексеем Хрипуном», — говорится в заявлении.

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Во всех стационарах студентов обеспечат бесплатным питанием и современными средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, в каждой медицинской организации определен руководитель направления, который будет помогать студентам и консультировать их.

На прошлой неделе московской оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом уже сообщал, что столичные больницы, которые лечат пациентов с COVID-19, готовы предложить студентам-медикам ежемесячную зарплату от 100 тыс. рублей.

25 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выдать стимулирующие выплаты студентам 4−5-х курсов медвузов за участие в оказании медпомощи пациентам с коронавирусом.

По состоянию на 4 мая в России зарегистрировано 145 268 случаев заболевания COVID-19. С начала эпидемии скончались 1356 пациента, 18 095 — выздоровели.

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