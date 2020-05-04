Студентам медвузов в Москве пообещали зарплату до 175 тыс. рублей за борьбу с COVID-19

В депздраве отмечают, что студентам предлагается несколько вариантов работы — пройти практику в столичных медицинских учреждениях или трудоустроиться на должность младшего или среднего медицинского персонала.
«Студенты, проходящие практику в коронавирусных стационарах, получат ежемесячные выплаты в размере 70 тыс. рублей, студенты на должности младшей медсестры — 115 тыс. рублей, на должности медсестры — 175 тыс. рублей. Соответствующий приказ был подписан руководителем департамента здравоохранения Москвы Алексеем Хрипуном», — говорится в заявлении.
Во всех стационарах студентов обеспечат бесплатным питанием и современными средствами индивидуальной защиты.
Кроме того, в каждой медицинской организации определен руководитель направления, который будет помогать студентам и консультировать их.
На прошлой неделе московской оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом уже сообщал, что столичные больницы, которые лечат пациентов с COVID-19, готовы предложить
25 апреля
По состоянию на 4 мая в России зарегистрировано 145 268 случаев заболевания COVID-19. С начала эпидемии скончались 1356 пациента, 18 095 — выздоровели.