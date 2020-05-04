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15:43 (мск), источник: Lenta.Ru

В Москве умер заразившийся коронавирусом митрополит РПЦ

В Москве скончался бывший митрополит Астраханской области Камызякской епархии Иона (Юрий Карпухин). Как сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ), предварительной причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:32 MSK, 04.05
Инфицировано145 268+10 581
Скончалось1 356+76
Выздоровело18 095+1 456
Инфицировано3 529 408+78 149
Скончалось248 025+3 730
Выздоровело1 133 538+31 964
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Источник: портал правительства Астраханской области

Ионе было 78 лет. Он умер в столичной больнице № 50. Карпухин руководил митрополией с 2013 по 2016 год. В июле 2016 года по состоянию здоровья и достижению 75-летнего возраста он был «почислен на покой».

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Местом его пребывания Синод определил Москву. В столице он был почетным настоятелем храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве.

В конце апреля умер заразившийся коронавирусом Епископ Железногорский и Льговский Вениамин. Он стал первым архиереем Русской православной церкви (РПЦ), который скончался от COVID-19.

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявлял, что слухи о том, что церковь скрывает масштабы заражения коронавирусом среди священников, не имеют под собой никаких оснований. По его словам, число инфицированных священников не выше, чем среди врачей и полицейских.

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