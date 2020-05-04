В Москве умер заразившийся коронавирусом митрополит РПЦ

Ионе было 78 лет. Он умер в столичной больнице № 50. Карпухин руководил митрополией с 2013 по 2016 год. В июле 2016 года по состоянию здоровья и достижению 75-летнего возраста он был «почислен на покой».
Местом его пребывания Синод определил Москву. В столице он был почетным настоятелем храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве.
В конце апреля умер заразившийся коронавирусом Епископ Железногорский и Льговский Вениамин. Он стал первым архиереем Русской православной церкви (РПЦ), который скончался от COVID-19.
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявлял, что слухи о том, что церковь скрывает масштабы заражения коронавирусом среди священников, не имеют под собой никаких оснований. По его словам, число инфицированных священников не выше, чем среди врачей и полицейских.