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14:35 (мск), источник: Интерфакс

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU — Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:32 MSK, 04.05
Инфицировано145 268+10 581
Скончалось1 356+76
Выздоровело18 095+1 456
Инфицировано3 524 429+76 372
Скончалось247 838+3 609
Выздоровело1 132 553+31 741
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Источник: AP 2020

«Есть правила эпидемиологическое: мы выходим из режима ограничений так же, как мы входили в режим — постепенно снимаем. Самыми последними ограничениями, которые будут сняты — это запрет на проведение массовых мероприятий», — сказала она в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК).

Попова подчеркнула, что «это будет финальной точкой».

«А первыми (ограничениями, которые будут сняты — ИФ) мы посмотрим, что будет 12-го числа», — добавила глава Роспотребнадзора.

Между тем, Попова считает, что введенные ограничения могут сохраниться для пожилых и людей с хроническими патологиями до тех пор, пока не будет найдено лекарство от COVID-19.

«Риски возобновления вируса есть. Вырабатывая те или иные алгоритмы, мы говорим да — здесь снимаем ограничения, но, вместе с тем, у нас люди старшего поколения остаются все равно дома, с хронической патологией», — сказала она.

Попова добавила, что «в условиях этого баланса нам придется жить определенное время, пока не найдем средство защиты, лекарство или вакцину, которые позволят снять еще больше ограничений».

Глава Роспотребнадзора также рассказала, что темп прироста количества заболеваний коронавирусом в РФ снижается.

«Снижается, не зависимо от того количества, о котором мы говорили, прирост абсолютно снижается, это стабильная тенденция, она может быть более выраженной, то есть быстрее, может быть менее выраженной, медленнее», — заявила она.

Попова отметила, что рост числа заболевших в первую очередь зависит от того, «насколько мы сегодня разобщены, только от этого, больше ни от чего».

«Мы идем в правильном направлении, чтобы мы быстрее двигались, нам нужно неукоснительно соблюдать те требования, которые есть, — подчеркнула она. — Увеличивающееся количество машин — ну может быть, увеличивающееся количество людей на улицах — это очень плохой прогностический признак».

Ранее в понедельник оперативный штаб сообщил, что в России за сутки выявлен еще 10 581 случай заболевания COVID-19 в 82 регионах, у 50,6% нет клинических проявлений, болезни. Общее число заражений коронавирусом в стране достигло 145 268.

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