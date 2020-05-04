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17:06 (мск), источник: РИА Новости

В Минздраве заявили, что России еще далеко до плато по коронавирусу

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Выхода на плато по заболеваемости коронавирусом в России не было, до этой точки еще далеко, сообщила пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:32 MSK, 04.05
Инфицировано145 268+10 581
Скончалось1 356+76
Выздоровело18 095+1 456
Инфицировано3 531 618+79 333
Скончалось248 097+3 777
Выздоровело1 133 639+31 944
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Источник: РИА Новости

«Выхода на плато, по сути, не было. Мы с вами находимся еще далеко от этой точки. Мэр Москвы (Сергей) Собянин сказал, что мы прошли одну четвертую пути. Сложно сказать: одну четвертую, одну треть или одну вторую, но точно мы еще не добрались до пика», — сказал Авдеев, которого цитирует пресс-служба.

Связано это может быть с тем, что россияне не очень хорошо соблюдают требования самоизоляции, уточнил Авдеев.

«Чем больше граждане нарушают режим самоизоляции, тем больше тех самых тенденций, которые мы имеем с инфекцией COVID-19. Большее число диагностированных случаев, большее число госпитализаций, большее число переводов пациентов в палаты интенсивной терапии, большее число пациентов находится на ИВЛ, и, соответственно, мы видим все новые и новые случаи смерти, связанные с инфекцией COVID-19», — подчеркнул Авдеев.

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