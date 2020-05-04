17:06 (мск), источник: РИА Новости
В Минздраве заявили, что России еще далеко до плато по коронавирусу
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Выхода на плато по заболеваемости коронавирусом в России не было, до этой точки еще далеко, сообщила
«Выхода на плато, по сути, не было. Мы с вами находимся еще далеко от этой точки. Мэр Москвы (Сергей) Собянин сказал, что мы прошли одну четвертую пути. Сложно сказать: одну четвертую, одну треть или одну вторую, но точно мы еще не добрались до пика», — сказал Авдеев, которого цитирует
«Чем больше граждане нарушают режим самоизоляции, тем больше тех самых тенденций, которые мы имеем с инфекцией COVID-19. Большее число диагностированных случаев, большее число госпитализаций, большее число переводов пациентов в палаты интенсивной терапии, большее число пациентов находится на ИВЛ, и, соответственно, мы видим все новые и новые случаи смерти, связанные с инфекцией COVID-19», — подчеркнул Авдеев.