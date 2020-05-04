17:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Нейросеть «превратила» животных в людей (фото)
Забавный эксперимент.
Программист из Бельгии Ксандер Стинбрюгге разработал нейросеть Humanimals («Человекозвери»), которая превращает людей на фото в животных и наоборот.
Первые результаты работы сети Стинбрюгге продемонстрировал в ролике, опубликованном в соцсетях. «Эксперименты», — подписал он видео.
Стинбрюгге использовал две отдельные нейросети, обучив их модификациям фото на десятках тысяч изображений. Финальный результат он немного доработал вручную.
Анна Лысенко