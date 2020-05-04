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17:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Нейросеть «превратила» животных в людей (фото)

Забавный эксперимент.

Программист из Бельгии Ксандер Стинбрюгге разработал нейросеть Humanimals («Человекозвери»), которая превращает людей на фото в животных и наоборот.

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Первые результаты работы сети Стинбрюгге продемонстрировал в ролике, опубликованном в соцсетях. «Эксперименты», — подписал он видео.

Стинбрюгге использовал две отдельные нейросети, обучив их модификациям фото на десятках тысяч изображений. Финальный результат он немного доработал вручную.

Анна Лысенко

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