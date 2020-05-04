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20:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 4 мая

До выхода на плато России еще далеко, полную победу над коронавирусом назвали невозможной, а туризм изменится навсегда.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:32 MSK, 04.05
Инфицировано145 268+10 581
Скончалось1 356+76
Выздоровело18 095+1 456
Инфицировано3 552 985+69 791
Скончалось249 079+3 052
Выздоровело1 137 265+23 811
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Милан, Италия | Источник: AFP 2020

Число заразившихся коронавирусом в России возросло на 10 581

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Общее количество заразившихся COVID-19 в России превысило 145 тысяч человек. За последние сутки выявлено 10 581 новых случаев. Больше половины из них бессимптомные. За все время выздоровело более 18 тысяч человек, 1 356 умерло.

Кремль анонсировал совещание Путина по борьбе с коронавирусом

Президент России 6 мая проведет очередное совещание по реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом. В ходе своего последнего выступления 28 апреля Путин поручил правительству и Роспотребнадзору подготовить план постепенного выхода из режима ограничений.

Каким будет туризм после коронавируса

Многие аэропорты мира уже ввели у себя новые правила для тех, кто вынужден в настоящий момент лететь в другую страну или город.

Эксперты еще думают о заборе анализа крови и дезинфекции санитайзером перед полетом, но уже сейчас понятно, что путешествия будут выглядеть совсем иначе. Изменится и пляжный отдых. Уже готовы эскизы шезлонгов, защищенных плексигласом.

Манама, Бахрейн | Источник: AFP 2020

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений

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Из режима ограничений Россия будет выходить постепенно. Запрет на проведение массовых мероприятий будет снят в последнюю очередь, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Введенные ограничения могут сохраниться для пожилых и людей с хроническими патологиями до тех пор, пока не будет найдено лекарство от COVID-19.

Глава РПЦ попросил богатых прихожан помочь священникам

Патриарх Кирилл обратился к богатым прихожанам с просьбой помочь священникам, которые из-за коронавируса оказались в сложной финансовой ситуации. Некоторые из них откликнулись на призыв о помощи, следует из текста послания патриарха.

Кигали, Руанда | Источник: AFP 2020

Полную победу над коронавирусом назвали невозможной

На сегодняшний день такой сценарий не представляется возможным вне зависимости от характера принятых мер.

Все равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов.
Анна Попова
Глава Роспотребнадзора

Студентам медвузов в Москве пообещали зарплату до 175 тыс. рублей за борьбу с COVID-19

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Студенты, проходящие практику в коронавирусных стационарах, получат ежемесячные выплаты в размере 70 тыс. рублей, студенты на должности младшей медсестры — 115 тыс. рублей, на должности медсестры — 175 тыс. рублей. Соответствующий приказ был подписан руководителем департамента здравоохранения Москвы Алексеем Хрипуном.

Япония продлила режим ЧС

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение о продлении режима ЧС до 31 мая из-за распространения коронавируса в стране и соседних государствах.

Глава правительства также сообщил, что режим может быть отменен и ранее, если это сочтут возможным эксперты на основании анализа данных о ситуации с COVID-19 в регионе.

Токио, Япония | Источник: AFP 2020

В Минздраве заявили, что России еще далеко до плато по коронавирусу

Чем больше граждане нарушают режим самоизоляции, тем больше тех самых тенденций, которые мы имеем с инфекцией COVID-19. Большее число диагностированных случаев, большее число госпитализаций, большее число переводов пациентов в палаты интенсивной терапии, большее число пациентов находится на ИВЛ, и, соответственно, мы видим все новые и новые случаи смерти, связанные с инфекцией COVID-19.
Сергей Авдеев
Главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН

Российский футболист обеспечил бесплатное питание для медиков

Российский защитник московского «Динамо» Владимир Рыков организовал бесплатное питание для медиков в Новосибирске. В Городскую клиническую больницу № 11 организована доставка горячей еды. Отмечается, что питанием медики будут обеспечены на протяжении десяти суток.

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