Коронавирус COVID-19: главные события 4 мая

Общее количество заразившихся COVID-19 в России превысило 145 тысяч человек. За последние сутки выявлено 10 581 новых случаев. Больше половины из них бессимптомные. За все время выздоровело более 18 тысяч человек, 1 356 умерло.
Президент России 6 мая проведет очередное совещание по реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом. В ходе своего последнего выступления 28 апреля Путин поручил правительству и Роспотребнадзору подготовить план постепенного выхода из режима ограничений.
Многие аэропорты мира уже ввели у себя новые правила для тех, кто вынужден в настоящий момент лететь в другую страну или город.
Эксперты еще думают о заборе анализа крови и дезинфекции санитайзером перед полетом, но уже сейчас понятно, что путешествия будут выглядеть совсем иначе. Изменится и пляжный отдых. Уже готовы эскизы шезлонгов, защищенных плексигласом.
Из режима ограничений Россия будет выходить постепенно. Запрет на проведение массовых мероприятий будет снят в последнюю очередь, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Введенные ограничения могут сохраниться для пожилых и людей с хроническими патологиями до тех пор, пока не будет найдено лекарство от COVID-19.
Патриарх Кирилл обратился к богатым прихожанам с просьбой помочь священникам, которые
На сегодняшний день такой сценарий не представляется возможным вне зависимости от характера принятых мер.
Все равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов.
Студенты, проходящие практику в коронавирусных стационарах, получат ежемесячные выплаты в размере 70 тыс. рублей, студенты на должности младшей медсестры — 115 тыс. рублей, на должности медсестры — 175 тыс. рублей. Соответствующий приказ был подписан руководителем департамента здравоохранения Москвы Алексеем Хрипуном.
Глава правительства также сообщил, что режим может быть отменен и ранее, если это сочтут возможным эксперты на основании анализа данных о ситуации с COVID-19 в регионе.
Чем больше граждане нарушают режим самоизоляции, тем больше тех самых тенденций, которые мы имеем с инфекцией COVID-19. Большее число диагностированных случаев, большее число госпитализаций, большее число переводов пациентов в палаты интенсивной терапии, большее число пациентов находится на ИВЛ, и, соответственно, мы видим все новые и новые случаи смерти, связанные с инфекцией COVID-19.
Российский защитник московского «Динамо» Владимир Рыков организовал бесплатное питание для медиков в Новосибирске. В Городскую клиническую больницу № 11 организована доставка горячей еды. Отмечается, что питанием медики будут обеспечены на протяжении десяти суток.