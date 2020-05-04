20:44 (мск), источник: РИА Новости
Минобороны рассказало подробности воздушного парада в День Победы
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В День Победы над Красной площадью пролетят 75 самолетов и вертолетов, сообщили в Минобороны.
Всего воздушный парад состоится в 47 городах. В нем примут участие почти 600 летательных аппаратов.
Как уточнил заместитель главнокомандующего
В середине апреля президент Владимир Путин объявил о переносе парада Победы
Он отметил, что Россия отметит этот праздник, соблюдая все требования безопасности.
Путин подчеркнул, что все мероприятия, связанные с 9 мая, состоятся, когда это будет безопасно. При этом президент призвал в День Победы помянуть солдат Великой Отечественной и поздравить ветеранов.
Как рассказал