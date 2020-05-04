Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 В Крыму нашли затопленный в 1941 году корабль Тайна одной из самых масштабных трагедий в истории судоходства раскрыта в Крыму
Фоторепортажи
22День работников скорой медицинской помощи в России
20Самые удивительные места на Земле
20:44 (мск), источник: РИА Новости

Минобороны рассказало подробности воздушного парада в День Победы

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В День Победы над Красной площадью пролетят 75 самолетов и вертолетов, сообщили в Минобороны.

Источник: РИА Новости

Всего воздушный парад состоится в 47 городах. В нем примут участие почти 600 летательных аппаратов.

Как уточнил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Сергей Дронов, в московском параде поучаствуют 75 судов, в том числе звено самолетов пятого поколения Су-57.

Перенос парада

В середине апреля президент Владимир Путин объявил о переносе парада Победы из-за коронавируса.

При этом почти неделю назад в ходе совещания глава государства сообщил, что 9 мая состоится воздушный парад.

Он отметил, что Россия отметит этот праздник, соблюдая все требования безопасности.

Путин подчеркнул, что все мероприятия, связанные с 9 мая, состоятся, когда это будет безопасно. При этом президент призвал в День Победы помянуть солдат Великой Отечественной и поздравить ветеранов.

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин возложит цветы к Вечному огню и обратится оттуда к россиянам.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Американская разведка: вот почему Китай скрывал данные о коронавирусе
Коронавирус COVID-19: главные события 4 мая
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Минздрав заявил об отсутствии выхода на плато по коронавирусу
В Роспотребнадзоре рассказали о постепенном снятии ограничений
Рубль резко подешевел к доллару и евро
Тимошенко стала долларовым миллионером
Ученые узнали, куда девается пластик из океанов
Здоровье
11 звезд, которые поплатились за похудение Идеал недостижим, а возможности организма ограничены.
Hi-Tech
«Находка» в марсианском метеорите удивила ученых Древний осколок Марса раскрыл новые подробности о Красной планете
Горячие темы на Авто
Итоги 192
Как там прошло? 183
Маска одноразовая. 107
Скушно.... 109
Кино
Одри Хепберн — 91: самые красивые кадры с величайшей актрисой Принцесса, Наташа Ростова и, конечно, любительница украшений «Тиффани» Холли Голайтли — любуемся яркими кадрами с изящной красавицей, иконой кинематографа
Новости партнеров
Звезда "Кадетства" стал настоящим уголовником
Священник рассказал, чем для России обернется пандемия "короны"
Прощальное фото Лещенко: врачи сделали все, что могли для певца
Мясников признал большой ошибкой введение самоизоляции в России
Популярные темы на «Детях»
Кто разбирается в масках? 295
Словно волшебнику радужной сказки, Бог дал Художнику кисти и краски. 204
Ставить дочки над ы или нет? 186
Очень простые блюда 120
Леди
Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии Средства от монетизации ролика она отправит в профильные фонды.
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь