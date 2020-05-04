Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

«У нас есть довольно большое число людей, которые отказались оказывать медицинскую помощь в этот нелегкий период — под сотню врачей и две с половиной сотни среднего медперсонала. На это, наверное, есть свои причины, я не вправе их осуждать. По факту у нас 350 человек из системы еще до начала всей коронавирусной истории “встали и вышли”», — сказал Кравченко журналистам (цитата по «РИА Новости»).
При этом он сказал, что руководство лечебных учреждений не было обязано отправлять на больничный медперсонал старше 65 лет, поэтому многие врачи и медсестры этой категории остались работать.
Министр сообщил, что с дефицитом медработников регион столкнулся еще до развития ситуации с коронавирусом.
По словам Александря Кравченко, на лечении находятся 93 медработника региона, заражение коронавирусом было зафиксировано практически во всех медорганизациях. Кравченко сообщил, что в крупнейшей в регионе областной клинической больнице, где работает 1,5 тыс. человек, количество заболевших медиков может достигнуть 95−100 человек.
С 1 мая на практику в больницы, где лечат пациентов с коронавирусом, направлены студенты старших курсов медвузов. Об этом ранее попросил мэр Москвы Сергей Собянин премьер-министра Михаила Мишустина. Соответствующий приказ был подготовлен Минздравом и Минобрнауки.