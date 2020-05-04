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19:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:32 MSK, 04.05
Инфицировано145 268+10 581
Скончалось1 356+76
Выздоровело18 095+1 456
Инфицировано3 544 281+68 260
Скончалось248 816+3 285
Выздоровело1 136 803+24 583
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Источник: РИА "Новости"

«У нас есть довольно большое число людей, которые отказались оказывать медицинскую помощь в этот нелегкий период — под сотню врачей и две с половиной сотни среднего медперсонала. На это, наверное, есть свои причины, я не вправе их осуждать. По факту у нас 350 человек из системы еще до начала всей коронавирусной истории “встали и вышли”», — сказал Кравченко журналистам (цитата по «РИА Новости»).

При этом он сказал, что руководство лечебных учреждений не было обязано отправлять на больничный медперсонал старше 65 лет, поэтому многие врачи и медсестры этой категории остались работать.

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Министр сообщил, что с дефицитом медработников регион столкнулся еще до развития ситуации с коронавирусом.

По словам Александря Кравченко, на лечении находятся 93 медработника региона, заражение коронавирусом было зафиксировано практически во всех медорганизациях. Кравченко сообщил, что в крупнейшей в регионе областной клинической больнице, где работает 1,5 тыс. человек, количество заболевших медиков может достигнуть 95−100 человек.

С 1 мая на практику в больницы, где лечат пациентов с коронавирусом, направлены студенты старших курсов медвузов. Об этом ранее попросил мэр Москвы Сергей Собянин премьер-министра Михаила Мишустина. Соответствующий приказ был подготовлен Минздравом и Минобрнауки.

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