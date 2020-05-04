21:09 (мск), источник: ТАСС
Тайка Вайтити выбран режиссером новых «Звездных войн»
Соавтором сценария продолжения саги выбрали Кристи
«Тайка Вайтити, завоевавший недавно премию Американской академии киноискусств за адаптированный сценарий «Кролика Джоджо» и снимавший финал первого сезона сериала «Мандалорец» для
Как уточнила The Walt Disney, название будущего фильма пока не подобрано. Дата выхода ленты на экран будет известна позже.
Режиссер Вайтити снял также такие картины, как «Реальные упыри», «Тор: Рагнарек».
Киносага режиссера и сценариста Джорджа Лукаса «Звездные войны» стала одним из самых заметных явлений мирового кинематографа.
Неофициальный праздник поклонников франшизы — день «Звездных Войн» — ежегодно отмечается 4 мая. Эту дату выбрали по созвучию со знаменитой цитатой из киновселенной May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила» — прим. ТАСС) — May the fourth be with you (May — май, fourth — четвертое — прим. ТАСС).
«Звездные войны» — серия популярных фантастических кинофильмов, а также анимационные сериалы, телефильмы, книги, комиксы и видеоигры, действие которых происходит в вымышленной вселенной, придуманной в 1970-х гг. американским кинорежиссером, сценаристом и продюсером Джорджем Лукасом. Все они относятся к фантастическому жанру «космической оперы», культурологи характеризуют их как масштабную сагу с элементами футуризма, вестерна и волшебной сказки. В центре основного сюжета эпопеи — противостояние благородных